旺矽總經理郭遠明、辛耘執行長李宏益獲新竹企經會「CEO 總經理獎」

新竹市企業經理協進會12日舉辦「第23屆桃竹苗區傑出經理人得獎記者會」，揭露此屆共8大類別、20名當選名單，表揚企業經營、科技創新及社會服務等領域的傑出經理人。

第23屆桃竹苗區傑出經理人得獎名者為—CEO總經理獎：旺矽科技總經理郭遠明；辛耘企業執行長李宏益。研究發展創見獎：工研院資通所技術組長王竣彥；瑞昱半導體技術總監陳彥蒼；國研院國網中心副主任蕭志榥。營運卓越獎：工研院生醫所組長范曉雲；工研院資通所副組長陳張駿；工研院機械所副組長湯寶貞。永續治理獎：奇鼎科技法務暨永續長陳昱翰。

智慧轉型獎：新代科技智慧系統部副理徐暐；欣銓科技資訊技術開發處處長洪銘琪；遠東巨城資訊部經理林宗易。國際經營策略獎：樂華科技董事長佐佐木大輔；新代科技海外營運總部全球總監謝汶宏；欣銓科技處長欣銓科技業務二處處長陳永修。科技新銳獎：英商思睿邏輯資深軟體工程經理黃振庭；工研院量測中心副組長林芳新；工研院電光所經理陳昭宏。社會服務創新獎：工研院產服中心副執行長謝國倫；築愛協會創會理事長邱媛美。

評選委員會主委謝榮哲說明指出，本屆規劃8大選拔類別，盼從經營領導、研發創見到營運管理，肯定不同崗位經理人的專業貢獻。納入永續治理、智慧轉型與國際經營，是為回應企業轉型與全球布局的需求。同時重視科技新銳與社會服務創新，期盼鼓勵新世代人才，讓管理專業為社會創造更多價值。

新竹企經會理事長張季明表示，企業的進步，來自經理人的長期投入。本屆20位得獎者展現不同領域的專業。他們帶領團隊，將創意落實為成果。他們的實踐，也讓我們看見管理人才的重要性。這份榮耀是對努力的肯定。這些寶貴經驗值得彼此交流。期盼更多青年投入企業管理與科技創新。新竹企經會將持續推動人才培育，與各界共同為產業發展努力。