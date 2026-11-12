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新一智能攜國資圖 大型彩色電子紙結合生成式 AI 打造智慧閱讀新體驗

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部產業發展署科長陳俊瑩（左三）、國立公共資訊圖書館館長馬湘萍（右三）、新一智能研發總監黃嘉淳（左二）、元太處長林建閎（右二）、莫仔執行長林家進（右一）及資策會組長程秋華（左一）共同啟動顯示科技跨域應用，將大型彩色電子紙與生成式 AI 互動體驗帶進國資圖。圖／業者提供
經濟部產業發展署科長陳俊瑩（左三）、國立公共資訊圖書館館長馬湘萍（右三）、新一智能研發總監黃嘉淳（左二）、元太處長林建閎（右二）、莫仔執行長林家進（右一）及資策會組長程秋華（左一）共同啟動顯示科技跨域應用，將大型彩色電子紙與生成式 AI 互動體驗帶進國資圖。圖／業者提供

新一智能攜手國立公共資訊圖書館，11日在國資圖舉行「高端顯示應用導入高人流育樂場域落地實證 成果發表會」，展示大型彩色電子紙雲端內容管理及生成式AI的整合應用。方案以圖書館資訊服務與民眾體驗需求為核心，從室內外資訊看板到AI藝術作畫，展現智慧顯示在文化教育場域的應用成果。

這項成果是由經濟部產業發展署指導與資策會輔導，透過產業前瞻技術與公共服務場域的合作，將節能顯示、數位管理與互動學習融入圖書館日常服務，打造出探索兼具永續與創新的智慧育樂應用模式。

低碳大型彩色電子紙結合遠端管理 提升資訊服務效率

針對圖書館活動資訊多元、紙本海報須頻繁印製與人工更換等需求，新一智能整合元太（8069）科技55吋大型彩色電子（E Ink Marquee）與內容管理平台，全台首次應用於戶外資訊看板、室內海報牆及館內看板，以類紙顯示質感取代紙張海報，動態輪播呈現活動與服務資訊，兼顧不換畫面不耗電的超低耗能顯示，與資訊顯示看板不發光的視覺友善場域品質。

館方可透過管理平台遠端更新內容、設定播放排程及管理設備，依不同位置與活動需求調整資訊，提升發布彈性，減少紙本文宣印製及人工更換作業。戶外看板另搭配防水防塵設計與夜間輔助光源，回應不同環境下的資訊閱讀需求。

生成式AI藝術作畫 讓創作成為探索館藏的起點

另一亮點為結合生成式AI與彩色電子紙的藝術作畫互動。民眾可透過平板自由塗鴉，選擇喜愛的畫家風格，由AI將創意轉化為藝術作品，再呈現於大型電子紙上，體驗數位創作與類紙質感特性顯示的視覺效果。

互動內容串聯風格代表人物介紹及藝術知識與館藏引導，讓民眾從動手創作延伸至認識藝術、探索閱讀資源。透過直覺操作與個人化作品，為親子共學、自主學習及藝術推廣增添參與方式，也讓圖書館成為科技體驗與知識探索相互連結的空間。

跨域合作累積實證經驗 拓展智慧育樂應用

國資圖長期推動數位資源與多元閱讀服務，此次也特別感謝經濟部產業發展署的支持，結合館方的服務需求與新一智能的軟硬體整合能力，呈現智慧顯示如何回應資訊傳遞、節能管理及互動教育等需求，讓技術應用更貼近民眾的使用情境。

透過此次落地實證，新一智能持續累積大型彩色電子紙與AI互動服務的場域整合經驗，並以國資圖的應用成果為基礎，探索推廣至其他圖書館、博物館、美術館及育樂場域的可能性，促進智慧顯示技術與文化教育服務的跨域合作。

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