快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 但強調系統未見入侵證據

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電驚爆4.6萬筆員工個資外洩。駭客開價3枚比特幣，折合新台幣約740萬元兜售；台積電證實此事，但資料遭公開但系統未見入侵證據。路透
台積電驚爆4.6萬筆員工個資外洩。駭客開價3枚比特幣，折合新台幣約740萬元兜售；台積電證實此事，但資料遭公開但系統未見入侵證據。路透

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳重大資安事件。有駭客在地下論壇公開兜售疑似台積電員工個人資料，宣稱掌握高達4.6萬筆紀錄、資料容量達6.9GB，並開價3枚比特幣，折合新台幣約740萬元，甚至揚言若一周內無人購買，將全面公開相關資料。對此，台積電今日證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但強調目前沒有證據顯示台積電內部系統遭到入侵，相關資料也與公司生產及客戶資訊無關。

台積電表示，公司發現部分現職及離職員工資訊未經授權被放置於外部網站，經初步了解，這些資訊與某家雲端服務供應商系統服務中的資料相符，目前沒有證據顯示台積電自身資訊系統遭到入侵。

台積電強調，這次遭公開的資訊並不涉及公司生產或客戶相關資料。公司已陸續通知受影響人員，提供必要協助，同時與相關雲端服務供應商、調查機關及第三方網路安全機構密切合作，加速釐清事件原因，並採取必要措施。

根據網路流傳資訊，駭客在DarkForums及BreachForums等地下論壇兜售疑似台積電員工資料，並公開名為「tsmc.txt」的樣本檔案，內容據稱包含499筆紀錄，每筆涉及19個欄位。

外流資料據稱涵蓋員工姓名、出生日期、職稱、國籍、身分證字號、住址、手機號碼、電子郵件及銀行資訊，甚至包括緊急聯絡人的電話與地址。不過，駭客宣稱掌握的4.6萬筆資料是否全部屬實，以及資料內容的完整性，仍有待進一步查證。

值得注意的是，台積電此次回應透露一項重要線索，即資料可能與外部雲端服務供應商有關，而非台積電核心資訊系統直接遭駭。這也使事件焦點從晶圓廠內部資安防護，延伸至第三方供應商的資料管理及資訊安全責任。

對台積電而言，全球最先進半導體製程、客戶晶片設計資訊及先進封裝技術，都是必須嚴格保護的核心資產。公司強調，遭公開資料與生產及客戶資訊無關，意在釐清事件性質，避免市場將員工個資外洩與核心製程技術、商業機密外流混為一談。

不過，即使目前未發現生產系統遭入侵，員工個資外流仍可能衍生後續風險，包括身分冒用、金融詐騙，以及利用員工聯絡資訊發動針對性網路攻擊等問題。

尤其台積電供應鏈橫跨全球，外部資訊服務廠商眾多，如何確保第三方業者具備與台積電相當的資訊安全管理能力，將成為後續調查與改善重點。

市場關注，這起事件是否涉及雲端服務供應商的管理漏洞，以及台積電未來是否進一步強化供應商資安稽核、資料存取權限與員工個資保護機制。

目前台積電尚未公布受影響人數及相關雲端服務供應商名稱，實際外洩資料規模、取得途徑與責任歸屬仍待調查釐清。至於是否影響公司正常營運，現階段尚無證據顯示晶圓生產或客戶訂單受到直接衝擊。

台積電 個資 比特幣

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

資安危機？台積電：無證據顯示系統遭入侵

日本宜得利3762萬筆個資恐外洩 代理式AI助長網路攻擊

台灣4電商訂單資料遭駭 駭客直接說來自91APP

南韓金融資安專責機構遭駭 FSI逾千筆個資疑外洩

相關新聞

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 但強調系統未見入侵證據

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳重大資安事件。有駭客在地下論壇公開兜售疑似台積電員工個人資料，宣稱掌握高達4.6萬筆紀錄、資料容量達6.9GB，並開價3枚比特幣，折合新台幣約740萬元，甚至揚言若一周內無人購買，將全面公開相關資料。對此，台積電今日證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但強調目前沒有證據顯示台積電內部系統遭到入侵，相關資料也與公司生產及客戶資訊無關。

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

黃仁勳去留牽動輝達（NVIDIA），也考驗台灣AI供應鏈。分析師指出，目前衝擊仍集中在輝達，但若換帥後縮減對合作業者的資金支持，或競爭對手趁勢搶走市占，影響就可能擴及台灣訂單和投資，甚至改變台韓股市的強弱格局。

美光桃園廠勞資爭議 工會宣布不參加17日協商

美光桃園廠勞資爭議未歇，經桃園市政府居中溝通，雙方約定公司獎金查詢系統出爐後，本月17日開第四次協商會議。代表勞方的美光桃園工會今發公開信承認爭取分潤未能成功，宣布不參與17日協商，當天改到民進黨中央黨部開記者會抗議，也呼籲會員要更團結前進。

AI 需求強勁！國際大廠對台採購 今年首破3,000億美元大關

受惠於AI與高效能運算需求，經濟部預估，今年國際大廠對台採購金額將達3,258億美元，年增24%，首度突破3,000億美元大關。經濟部長龔明鑫表示，台灣最大優勢在於供應鏈能緊密協作，提供從零組件到系統的完整解決方案，未來將協助更多傳統產業及中小企業切入AI與半導體供應鏈。

陳冲談AI國際競賽：大國吃大菜 台灣吃小點

對於AI的競賽，新世代金融基金會董事長陳冲認為，台灣應該要和重要國家結盟，他指出，AI的競賽不只有人類對AI，也包含AI對AI、國家對國家這三種不同的層次，當人類不能單打獨鬥，就必須拉幫結派。他強調，當北半球有Pax Silica（矽盛世），南半球有WAICO（世界人工智能組織），台灣並不屬其一，他感嘆：「似乎我們永遠都是在大國的主桌旁擺張小桌子，隔壁吃大菜，我們吃小點。」

時代變革 李開復：AI產業絕對不是泡沫

人工智慧（ＡＩ）熱潮席捲全球，龐大的資本支出是否已經形成泡沫？人工智慧專家、零一萬物創辦人李開復受訪指出，ＡＩ產業本身「絕對不是泡沫」，未來五年，將為全球國內生產毛額（ＧＤＰ）帶來「不可思議」的提升，但不代表每一家ＡＩ企業都值得投資。他直言，ＡＩ企業營收成長與燒錢速度都是史無前例，目前的估值邏輯某種程度上甚至是「拍腦袋拍出來的」，投資人必須留意個股估值過高，及ＡＩ產業循環投資的潛在風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。