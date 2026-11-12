4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 但強調系統未見入侵證據

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳重大資安事件。有駭客在地下論壇公開兜售疑似台積電員工個人資料，宣稱掌握高達4.6萬筆紀錄、資料容量達6.9GB，並開價3枚比特幣，折合新台幣約740萬元，甚至揚言若一周內無人購買，將全面公開相關資料。對此，台積電今日證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但強調目前沒有證據顯示台積電內部系統遭到入侵，相關資料也與公司生產及客戶資訊無關。

台積電表示，公司發現部分現職及離職員工資訊未經授權被放置於外部網站，經初步了解，這些資訊與某家雲端服務供應商系統服務中的資料相符，目前沒有證據顯示台積電自身資訊系統遭到入侵。

台積電強調，這次遭公開的資訊並不涉及公司生產或客戶相關資料。公司已陸續通知受影響人員，提供必要協助，同時與相關雲端服務供應商、調查機關及第三方網路安全機構密切合作，加速釐清事件原因，並採取必要措施。

根據網路流傳資訊，駭客在DarkForums及BreachForums等地下論壇兜售疑似台積電員工資料，並公開名為「tsmc.txt」的樣本檔案，內容據稱包含499筆紀錄，每筆涉及19個欄位。

外流資料據稱涵蓋員工姓名、出生日期、職稱、國籍、身分證字號、住址、手機號碼、電子郵件及銀行資訊，甚至包括緊急聯絡人的電話與地址。不過，駭客宣稱掌握的4.6萬筆資料是否全部屬實，以及資料內容的完整性，仍有待進一步查證。

值得注意的是，台積電此次回應透露一項重要線索，即資料可能與外部雲端服務供應商有關，而非台積電核心資訊系統直接遭駭。這也使事件焦點從晶圓廠內部資安防護，延伸至第三方供應商的資料管理及資訊安全責任。

對台積電而言，全球最先進半導體製程、客戶晶片設計資訊及先進封裝技術，都是必須嚴格保護的核心資產。公司強調，遭公開資料與生產及客戶資訊無關，意在釐清事件性質，避免市場將員工個資外洩與核心製程技術、商業機密外流混為一談。

不過，即使目前未發現生產系統遭入侵，員工個資外流仍可能衍生後續風險，包括身分冒用、金融詐騙，以及利用員工聯絡資訊發動針對性網路攻擊等問題。

尤其台積電供應鏈橫跨全球，外部資訊服務廠商眾多，如何確保第三方業者具備與台積電相當的資訊安全管理能力，將成為後續調查與改善重點。

市場關注，這起事件是否涉及雲端服務供應商的管理漏洞，以及台積電未來是否進一步強化供應商資安稽核、資料存取權限與員工個資保護機制。

目前台積電尚未公布受影響人數及相關雲端服務供應商名稱，實際外洩資料規模、取得途徑與責任歸屬仍待調查釐清。至於是否影響公司正常營運，現階段尚無證據顯示晶圓生產或客戶訂單受到直接衝擊。