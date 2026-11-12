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資安危機？台積電：無證據顯示系統遭入侵

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電表示目前無證據顯示公司系統遭到入侵。路透
台積電表示目前無證據顯示公司系統遭到入侵。路透

媒體報導，有駭客在地下論壇點名台積電（2330），拍賣詳細個資。對此，台積電完整回應強調，目前並無證據顯示台積公司系統遭到入侵。

台積電完整回應如下：

台積公司發現部分現職及離職員工資訊未經授權被置於外部網站，目前並無證據顯示台積公司系統遭到入侵。已知這些資訊與某雲端服務供應商之系統服務中的資料相符，且與公司生產或客戶相關資料無關。台積公司已陸續通知受影響的人員並提供其必要的協助。同時，我們正與相關雲端服務供應商、調查機關，及第三方網路安全機構密切合作以加速釐清狀況並採取必要措施。台積公司將持續致力於保護同仁隱私與維護資訊安全。

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