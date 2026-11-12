聽新聞
0:00 / 0:00
資安危機？台積電：無證據顯示系統遭入侵
媒體報導，有駭客在地下論壇點名台積電（2330），拍賣詳細個資。對此，台積電完整回應強調，目前並無證據顯示台積公司系統遭到入侵。
台積電完整回應如下：
台積公司發現部分現職及離職員工資訊未經授權被置於外部網站，目前並無證據顯示台積公司系統遭到入侵。已知這些資訊與某雲端服務供應商之系統服務中的資料相符，且與公司生產或客戶相關資料無關。台積公司已陸續通知受影響的人員並提供其必要的協助。同時，我們正與相關雲端服務供應商、調查機關，及第三方網路安全機構密切合作以加速釐清狀況並採取必要措施。台積公司將持續致力於保護同仁隱私與維護資訊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。