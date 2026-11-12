資安危機？台積電：無證據顯示系統遭入侵

對於AI的競賽，新世代金融基金會董事長陳冲認為，台灣應該要和重要國家結盟，他指出，AI的競賽不只有人類對AI，也包含AI對AI、國家對國家這三種不同的層次，當人類不能單打獨鬥，就必須拉幫結派。他強調，當北半球有Pax Silica（矽盛世），南半球有WAICO（世界人工智能組織），台灣並不屬其一，他感嘆：「似乎我們永遠都是在大國的主桌旁擺張小桌子，隔壁吃大菜，我們吃小點。」

2026-11-12 11:38