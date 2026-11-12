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2026 TEL 機器人大賽 11月21日熱血開打

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
第11屆TEL機器人大賽將於11/21在高雄駁二盛大登場，全台27支菁英隊伍將同場競技，展現台灣學子在機器人設計、AI應用與自動控制等跨領域整合實力。TEL台灣／提供
第11屆TEL機器人大賽將於11/21在高雄駁二盛大登場，全台27支菁英隊伍將同場競技，展現台灣學子在機器人設計、AI應用與自動控制等跨領域整合實力。TEL台灣／提供

全球知名半導體製造設備商TEL台灣長期投入科技人才培育，「TEL Robot Combat東京威力科創機器人大賽」今年邁入第11屆。歷經層層評選，全台27支菁英大學隊伍脫穎而出，將於11月21日齊聚高雄駁二大勇P2、P3倉庫，角逐冠軍榮耀。除了精彩刺激的機器人競賽外，今年TEL台灣更首度打造「TEL Robo Hub」互動展覽館，結合科普教育、校園研發成果展示、產業夥伴互動體驗，打造一場適合大小「科技人」共享的盛會。

本屆賽事持續以「棒球投擲」為競賽核心，參賽隊伍須自行設計並製作具備投球能力的機器人，在限時挑戰中將棒球精準投入九宮格目標區累積積分外，今年更進一步強化AI與智慧控制應用，鼓勵隊伍導入影像辨識、自主控制及智慧運算等技術，考驗參賽者在機構設計、程式開發、感測整合及系統優化等多面向能力。為強化台灣科技人才向下扎根，向上接軌的能量，本屆賽事首度邀請新北市立安康高中、臺中市私立明道高級中學、國立南科國際實驗高級中學等三所於國內外機器人競賽表現優異的高中團隊參與交流賽，與大專院校隊伍同場切磋，透過跨世代交流與經驗分享激發更多創意與火花。

除了熱血的機器人對戰，今年TEL台灣首度設立「TEL Robo Hub」互動展覽館，透過寓教於樂的方式，帶領民眾認識機器人背後的重要科學原理。現場規劃「簡單機械」、「力學挑戰」、「能源動力」及「智慧自走車」等體驗主題，透過多項互動式科普教材，讓大小朋友從槓桿、齒輪、重心、風力、太陽能到智慧控制等基礎概念出發，了解科學知識如何實際應用於機器人設計與智慧科技發展。

此外，TEL台灣也特別邀請國立清華大學、新北市立安康高中、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、臺中市私立明道高級中學及國立南科國際實驗高級中學，於「TEL Robo Hub」展示各校機器人團隊的創新作品與深具潛力的研究成果。TEL台灣亦攜手產業夥伴，共同打造多元互動體驗。全球知名工業自動化品牌安川電機（YASKAWA）將帶來結合AI技術的互動曲棍球，邀請民眾與人工智慧一較高下；德國工程塑膠及自動化解決方案品牌易格斯（igus）則將展出精細靈活的機器手臂，近距離呈現智慧自動化技術的發展趨勢。為提升現場觀賽體驗，今年賽事也首度增設大螢幕即時賽事直播，讓觀眾掌握場上每一個精彩瞬間；當天完成指定社群追蹤任務，還有機會獲得限量精美紀念品，讓民眾在觀賽之餘，也能親身感受科技的魅力。

2026 TEL Robot Combat將於11月21日（六）於高雄駁二藝術特區大勇P2、P3倉庫盛大登場，凡對機器人、人工智慧、自動化及科普教育有興趣的民眾均可參與，感受科技創新帶來的無限可能。

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