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矽品二林廠員工破5500人！免費交通車上路 串聯和美、鹿港、員林

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
矽品精密二林廠目前員工約5500人，考量交通便利性為求職者選擇工作的重要因素，矽品二林廠昨天正式啟用員工免費交通車服務。圖／矽品提供
矽品精密二林廠目前員工約5500人，考量交通便利性為求職者選擇工作的重要因素，矽品二林廠昨天正式啟用員工免費交通車服務。圖／矽品提供

矽品精密二林廠目前員工約5500人，因應營運發展及擴廠需求，持續招募人才。考量交通便利性為求職者選擇工作的重要因素，矽品二林廠昨天正式啟用員工免費交通車服務，規劃和美、鹿港員林3條通勤路線，串聯彰化主要生活圈，提供員工免費接駁服務，降低通勤時間與交通成本。

因應AI與高效能運算需求持續成長，全球封裝測試大廠矽品精密持續擴大全台產能布局及人才招募。矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，公司因擴廠需求，目前預計招募約7000名人才。二林廠是矽品精密重要的生產基地，但交通便利性往往影響求職者的工作意願，因此規劃和美、鹿港及員林3條免費交通車路線，讓居住在彰化、鹿港、和美、員林及周邊地區的人才，不必遷居二林也能就近工作，減少每日通勤負擔。

此次啟用的免費交通車採固定班次、定點接駁方式，路線涵蓋和美、鹿港及員林等主要人口聚集區域。矽品精密表示，未來將依據員工需求及營運發展狀況，滾動檢討路線與班次規劃，持續完善交通配套措施。

除交通接駁外，矽品精密也提供具市場競爭力的薪酬制度及員工福利，推出「矽手養娃」育兒方案，員工家中只要有0至6歲幼兒，每月可領取5000元津貼，一年可領6萬元，若夫妻都在公司任職，兩人皆可領；另外也推動新人照顧制度及長照服務，提供員工更多生活支持。

李森楠指出，目前二林廠持續招募生產技術助理、設備（助理）工程師、製程（值班）工程師及製造組主管等職缺，歡迎應屆畢業生、年後轉職及有意投入科技產業的人才加入。未來也將依據員工需求，持續檢討並優化交通及生活配套措施，吸引更多人才投入台灣半導體產業發展。

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