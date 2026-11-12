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創控重申第4季傳統最旺的一季 全年營收續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）重申廠務環境、製程設備及廠區周界等廠務端AMC監測設備已是半導體、記憶體廠的剛性需求，創控今年維持逐季推升的正常淡旺季節奏，配合客戶完成驗收認列營收、獲利，第4季將是傳統最旺的一季，全年營收續拚成長。

該公司日前公告2026年第3季營運成果暨10月營收。第3季營收1.86億元，創歷年同期新高，年增55.39％；毛利率、營益率、淨利率同步上揚，營業利益4,706萬元、稅後淨利3,932萬元均創上市來同期新高，分別較去年同期大幅成長227.26％、139.7％；每股稅後淨利（EPS）0.59元。

創控前三季營收3.89億元，成長15.71％；稅後淨利5,047萬元，成長1,690.95％；每股稅後淨利（EPS）0.75元，營收、獲利、EPS同步創下歷史新高。10月營收5,641萬元，較去年同期成長5.52％，連續第三個月單月創歷年同期新高；累計1-10月營收4.45億元，年增14.32％，也創下歷年同期新高。

公司說明，隨著營收規模擴大，毛利率、營益率、淨利率較去年同期提升的「三率三升」表現，創控第3季單季與累計前三季的獲利成長幅度遠高於營收成長幅度，顯見公司穩定擴大營運規模、追求獲利快速攀升的策略，效益已經開始顯現。

創控持續開發新產品，致力提供全面監測方案，精準解決客戶製程痛點，亦為創控開創新市場，增添營運規模擴大的成長動能。因應先進製程對環境潔淨度的嚴苛要求，創控將產品應用深入微環境暨設備環境，並領先業界推出「半導體工廠微汙染管理—AI 預警解決方案」，系統進行精準模擬，能提前掌握汙染濃度趨勢，在擴散影響製程前即時觸發告警，自動化追根溯源並鎖定受影響區域，協助客戶快速建置防護體系，為半導體廠打造全方位的無塵室安全網，以此在半導體供應鏈拓展多元商機。

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