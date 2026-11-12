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宏碁於臺灣教育科技展發表「未來教室新方程式AI+」平台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁持續推動智慧校園升級，於資訊月暨臺灣教育科技展發表全新「宏碁未來教室新方程式AI+」。記者吳凱中／攝影
宏碁持續推動智慧校園升級，於資訊月暨臺灣教育科技展發表全新「宏碁未來教室新方程式AI+」。記者吳凱中／攝影

因應AI時代帶動教育模式快速變革，宏碁（2353）持續推動智慧校園升級，於資訊月暨臺灣教育科技展發表全新「宏碁未來教室新方程式AI+」。以AI為核心驅動力，整合AI助教、AI Agent、智慧校園管理平台及多元校園應用服務，全面串聯教學、校園管理與健康環境三大場域，協助學校提升管理效率、優化教學品質與學習體驗，打造以師生為核心的未來教育新樣貌。

延續去年「永續智慧教室」架構，宏碁今年進一步升級智慧大屏管理系統、智慧空品管理系統、互動式電子班牌系統、智慧廣播系統及新增Acer UC宏碁優訊等五大方案，以AI作為智慧核心，透過「Acer 未來教室管理平台」整合教學、環境監測、校園資訊與管理數據，讓設備、系統與服務彼此串聯，協助學校以更有效率的方式掌握校園運作狀況，打造更智慧、更健康、更有溫度的學習環境。

因應生成式AI快速普及，宏碁今年正式導入AI Agent與AI助教應用，整合於智慧大屏管理系統之中，讓AI成為老師日常教學的重要幫手。透過AI助教，教師可快速完成教材生成、試題設計以及圖像、影音等教學素材產出，大幅減少備課時間與重複性工作，提升教學效率與課堂互動品質。

宏碁強調，「老師不用學AI，AI來理解老師」。AI助教不取代老師的專業與經驗，而是協助教師處理繁瑣工作，將更多時間投入課堂引導與學生互動，讓教學回歸教育本質。透過AI融入課程設計與互動學習，也能進一步提升學生的參與度與學習成效。目前相關應用已於苗栗縣157所國中小完成規劃建置，展現AI教育落地的具體成果。

此外，多年來，宏碁持續從教育現場需求出發推動智慧教育發展，目前智慧大屏管理系統已遍及全台7個縣市、超過2,200個裝設點；智慧空品管理系統涵蓋13個縣市、500多所學校及5,000多個場域；AI助教已率先於苗栗縣157所國中小規劃導入；互動式電子班牌與智慧廣播系統也持續於全台校園擴大建置。這些成果不只是科技導入，更是智慧教育落地的重要實踐。

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