力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

黃仁勳去留牽動輝達（NVIDIA），也考驗台灣AI供應鏈。分析師指出，目前衝擊仍集中在輝達，但若換帥後縮減對合作業者的資金支持，或競爭對手趁勢搶走市占，影響就可能擴及台灣訂單和投資，甚至改變台韓股市的強弱格局。

黃仁勳接連爆出婚外情，董事會已展開調查，華爾街也開始調整對輝達的評價。不過，分析師的疑慮各不相同，有人擔心接班和公司治理，有人關注出口管制，也有人認為股價可能反彈，長期競爭優勢卻面臨考驗。

一、為什麼台灣須格外在意？

黃仁勳在台灣受到追捧，除了出身台灣，也因為他帶領的輝達，讓台灣業者分享AI熱潮。台積電（2330）替輝達製造最先進的晶片，台灣企業也參與封裝、伺服器和相關設備供應。

台股在黃仁勳事件的第一波衝擊中相對平穩，輝達和台積電及先進封裝業者的緊密合作，是支撐因素。但若黃仁勳遭撤換，台股可能面臨更大考驗。輝達前十大供應商中，有五家位於台灣，另有十多家業者供應伺服器、機架、散熱和電力系統，為輝達高階產品提供配套。這些業者受惠於AI熱潮，MSCI在11月指數調整中也納入多家台灣企業。

黃仁勳今年5月曾表示，輝達每年在台支出已達約1,000億美元，正朝1,500億美元邁進。這包括供應鏈採購等支出，規模之大，也讓台灣業者格外關注輝達後續安排。

輝達台北總部計畫是另一個觀察重點。台北市長蔣萬安周二接受台視專訪時表示，市府和輝達溝通順暢，將依既定計畫持續合作。

二、個人風波怎麼傳到供應鏈？

Panmure Liberum投資策略師克萊姆（Joachim Klement）認為，目前影響仍局限於輝達。但若黃仁勳地位不保，輝達可能減少支持亞洲或美國的其他企業，衝擊就可能擴及其他半導體股。

美銀指出，輝達投資遍及AI產業。若輝達對新建案出資轉趨保守，可能影響記憶體、網通設備和半導體製造設備需求。

但美銀強調，這仍是可能情境，目前沒有已宣布的政策調整。其他資金可能補上缺口，輝達投資活動較少曝光，也未必代表對產業的支持減少。

CoreWeave強勁的財報，雖減輕市場對AI需求能否持續的疑慮，但台灣供應鏈仍須看，客戶最後採用誰的晶片。若博通、英特爾或超微（AMD）有機會搶走輝達市占，供應鏈分工也可能重新調整，美國本土業者可能因此取得優勢。

對台灣供應商而言，接下來要看的，是客戶採購、建案進度和資金安排是否出現實際變化。股價先跌，尚不足以判斷訂單已經減少。

三、券商降評，究竟在擔心什麼？

Baird將輝達評等降至「中立」，理由包括2027年資料中心支出難以掌握、AI投資多年快速成長後需求可能轉弱，以及黃仁勳能否繼續領導輝達。

伯恩斯坦分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）則在董事會準備撤換黃仁勳的報導傳出後，將評等從「優於大盤」降至「與大盤同步」，目標價從400美元降至200美元。他說，目前可能還沒看清調查會發現多少問題，因此寧可先觀望。

摩根士丹利將輝達移出首選名單，卻維持「加碼」評等。分析師指出，自上月列為首選以來，股價已跌逾25%，觸及內部停損政策；黃仁勳對輝達策略方向的重要性，也使短期前景更難判斷。

美銀同樣將輝達移出US 1首選名單。儘管如此，路透引述LSEG資料顯示，64家券商中仍有59家給予「買進」或「強力買進」，華爾街尚未全面轉空。

四、股價跌深，是危機還是機會？

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）認為，這起醜聞未必會重創輝達的營運，市場的反應甚至讓他有些驚訝。他可以想像，投資人很快會把輝達視為一筆有吸引力的短線交易。

但貝瑞仍看空長期前景。他擔心，美國政府可能藉此加強管制對陸晶片交易，並調查輝達的商業行為，使競爭優勢在未來五年流失得比原先預期更快。他目前沒有買進長抱的打算。

美銀也提醒，本益比下降雖提供部分支撐，仍須留意獲利預估是否下修。過去的估值低點，不能當成保證不再下跌的底部。

五、台灣業者接下來該關注什麼？

美銀認為，應檢查客戶能否取得產品、訂單和營運執行是否改變。若輝達分心，超微、博通和邁威爾可能獲得機會；但若美方擴大出口審查，其他向大陸銷售產品的美國供應商也可能受到影響。

輝達風波也可能讓台韓股市走勢出現分歧。外資已暫停賣超韓股，卻連續十個交易日賣超台股。三星和台積電在晶圓代工市場競爭，SK海力士則供應記憶體，未來需求不完全取決於美國資料中心採用哪家業者的運算晶片。若AI支出持續、晶片供應商市占卻有變化，台韓受惠的程度就可能不同，也可能改變亞洲股市的領漲市場。

台灣供應鏈的後續影響，將取決於這場風波是否改變輝達的實際採購和支持安排，以及出口管制是否連帶影響客戶的AI建設。