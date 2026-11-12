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英國攜6家太空企業來台參展 看好台英半導體與太空產業合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

全球太空產業加速商業化，台英雙方看好太空科技合作商機。英國在台辦事處攜手英國航太產業協會ADS Group、Space South Central及六家英國太空企業，11月9日至11日參加2026台灣太空國際年會（TASTI），展示衛星通訊、太空數據應用及新世代太空技術，盼結合英國太空研發優勢與台灣半導體、先進製造實力，拓展雙邊產業合作。

英國商業、創新、科學及貿易部駐亞太地區貿易大使肯特（Martin Kent）表示，台英已在半導體及科技領域建立合作基礎，太空將成為下一個重要合作領域。台灣積極發展下一代通訊與太空能力，英國《太空策略》也將衛星通訊列為重點發展方向，期待透過台灣太空國際年會促進企業交流，將技術優勢轉化為實質合作與商業機會。

今年英國館以「英國太空產業：攜手台灣開創太空新篇章」為主題，聚焦衛星通訊、太空數據分析及新世代太空系統三大領域。參展企業中，MDA Space UK展示數位衛星酬載及5G、6G衛星通訊技術，Stars Edge則推出極低地球軌道（VLEO）通訊解決方案；在太空數據應用方面，Slingshot Aerospace運用人工智慧及分析技術，將太空數據轉化為產業營運與決策資訊。

其他參展企業包括專注於極低地球軌道衛星平台及相關技術研發的NewOrbit Space，以及透過共享在軌示範任務，協助企業測試、驗證及部署新興太空技術的SATELYX，展現英國在衛星通訊、太空數據及在軌技術等領域的布局。

為進一步促進雙邊產業媒合，英國衛星應用創新中心（Satellite Applications Catapult）與國家太空中心（TASA）共同研發「台英太空產業地圖」，協助雙方企業及研究機構辨識潛在合作夥伴，促進產業交流。

英國太空產業每年創造約186億英鎊營收，提供超過5.5萬個高技術就業機會，並有超過1,900家太空相關機構。英國也是歐洲太空投資活躍國家，太空投資案件數量位居全球第三。根據英國《太空策略》，衛星通訊、太空態勢感知、在軌服務與製造，以及太空運輸能力均為重點發展方向，並規劃至2030年投入約78億英鎊支持太空產業。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，近期台英簽署《科學創新及技術協議》（SITA），為雙方深化科技合作建立架構，太空是具發展潛力的合作領域之一。未來期待從科研交流、人才培育到企業合作，進一步連結台英產學研能量，共同推動新一代太空科技創新。

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