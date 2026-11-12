美光桃園廠勞資爭議 工會宣布不參加17日協商

美光桃園廠勞資爭議未歇，經桃園市政府居中溝通，雙方約定公司獎金查詢系統出爐後，本月17日開第四次協商會議。代表勞方的美光桃園工會今發公開信承認爭取分潤未能成功，宣布不參與17日協商，當天改到民進黨中央黨部開記者會抗議，也呼籲會員要更團結前進。

美光桃園工會公開信指出，工會收到消息，公司接下來會要求員工，如果要拿獎金等新增的勞動條件，每個人可能都得簽署個人協議，放棄未來的爭議權。工會知道會員又焦慮又憤怒，也擔心拒絕會被公司針對。因此，「美光桃園工會要向大家宣布一件事情，我們要正式承認這次爭取分潤制度的行動沒能成功，只能未來繼續努力」。

桃園工會對會員表示，明天如果無法承受壓力，簽署協議領取獎金也沒關係，因為大家從10月21日少數台中工會幹部背叛，導致員工喪失最有利的談判籌碼與時機，至今已堅持了將近一個月。這段時間，工會遭受來自美國資方和台灣政府，從賴清德總統、勞動部、桃園市政府、中科管理局、司法檢調系統及各種在媒體輿論上的全面攻擊，從明天開始，大家會直接面臨到資方對每一位會員的直接施壓，不簽就沒錢，不簽就會更被針對，大家在這段時間面對的攻擊與壓力實在太大了。

工會也說，外界可能不知道，在11月6日桃園市政府的勞資協商後，檢調單位就配合美光公司宣稱有工會成員洩密，以超乎想像的速度約談工會成員，工會秘書長魏豫綾在地檢署傳喚後以10萬元交保。而工會也持續收到會員反映，近來遭主管約談、考績遭刁難，甚至可能解僱等情，「這些問題如果再加上即將發生的施壓，要求每個人要簽署協議，不然就沒錢，一定會讓大家受到超級大的壓力」。

工會認為，這些壓力不該再讓美光桃園工會的會員承擔，因為今天造成這種局面，是美光公司、台灣各級政府及10月21日少數私下簽約的台中工會幹部。

工會雖承認這次爭取權益失利，但也宣布未來行動方向，將不再參加17日勞資協商，當天將前往民進黨中央黨部召開記者會，向全國科技業工程師道歉，也表達對執政黨各種荒腔走板作法的失望與憤怒。

工會向賴清德總統喊話，「你讓台灣科技業工程師徹底失望，我們也呼籲所有不甘心的桃園、台中工會會員，那天一起來民進黨中央黨部前，告訴台灣社會，台中美光的勞資爭議根本沒解決、桃園會員遭受嚴酷打壓」。

另外，工會也批評桃園市政府，指市府在工會奮戰堅持那麼久的狀況中，至今沒發「美光關係企業工會」成立證書，因為沒有這份成立證書，台中工會會員無法加入，而桃園工會只能承受各種輿論壓力，希望口水和謊言終會有被拆穿的一天，全台美光勞工會有一個自主工會。

工會也說，在嚴峻的政治現實和勞資力量差距下，的確被逼得只能暫時低頭，但未來的某一天，透過會員的團結，或許真的能抬頭挺胸，有尊嚴地與資方對等協商，爭取合理分潤。