AI 需求強勁！國際大廠對台採購 今年首破3,000億美元大關

受惠於AI與高效能運算需求，經濟部預估，今年國際大廠對台採購金額將達3,258億美元，年增24%，首度突破3,000億美元大關。經濟部長龔明鑫表示，台灣最大優勢在於供應鏈能緊密協作，提供從零組件到系統的完整解決方案，未來將協助更多傳統產業及中小企業切入AI與半導體供應鏈。

2026年經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮（IPO Awards）11日登場，由龔明鑫親自頒獎表揚艾司摩爾（ASML）、輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等22家指標外商。經濟部指出，國際大廠對台採購強勁動能亦帶動外銷，今年前九月我國累計出口達6,615.3億美元，年增46.2%，凸顯台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位。

龔明鑫致詞時表示，AI資料中心從晶片、伺服器到供電與散熱，皆需高度專業。台灣的最大優勢在於供應鏈能緊密協作，提供從零組件到系統的完整解決方案，並與國際客戶共同將新設計推向量產。

龔明鑫指出，未來經濟部將持續攜手國際大廠與國內指標企業，協助更多傳統產業及中小企業切入AI與半導體供應鏈，將台灣強大的製造底蘊轉化為高科技時代的競爭力。

經濟部說明，今年獲獎外商也展現深耕台灣技術與淨零轉型的成果。首度獲獎的日本佳能半導體（Canon Semiconductor），導入無汞LED光源，使曝光設備照明節能逾65%；科磊（KLA）則於新竹設立全球最大技術訓練中心，就近支援我國先進製程。

針對AI高耗能挑戰，電源管理大廠伊頓（Eaton）近兩年在台擴產投資逾2億元，未來四年將再投入3億元，布局高壓直流供電與液冷散熱，引領在地供應鏈朝低碳算力發展。

經濟部表示，期許外商在深化商機之餘，持續將人才培育與永續經營等優良經驗帶入台灣，促進產業與人才共榮。

今年IPO Awards共頒發技術加值、策略亮點、關鍵供應、綠色系統、創新應用、軟性價值及市場擴大等七大類獎項，鼓勵外商深化在台技術研發與供應鏈合作，獲獎廠商將享有研發自用商品免驗通關及外國人才來台條件放寬等實質獎勵措施。