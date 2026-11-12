陳冲談AI國際競賽：大國吃大菜 台灣吃小點

對於AI的競賽，新世代金融基金會董事長陳冲認為，台灣應該要和重要國家結盟，他指出，AI的競賽不只有人類對AI，也包含AI對AI、國家對國家這三種不同的層次，當人類不能單打獨鬥，就必須拉幫結派。他強調，當北半球有Pax Silica（矽盛世），南半球有WAICO（世界人工智能組織），台灣並不屬其一，他感嘆：「似乎我們永遠都是在大國的主桌旁擺張小桌子，隔壁吃大菜，我們吃小點。」

陳冲指出，AI行業三巨頭的領導人：阿莫戴（Amodei）、奧特曼（Altman）、馬斯克（Musk），日前不約而同呼籲放緩AI發展，想必已注意到AI若按現在速度發展，也許會失速失控，因為有許多衍生的社會問題，人類尚未充分思考，需要再做規劃。

但陳冲也強調，煞車不能只有自己踩，否則恐有落後之虞，這種爾虞我詐的時刻，政府角色就非常重要，但川普和財長貝森特的態度對AI放緩一事皆持反對立場，貝森特曾表示AI companies could stop any time they want to，川普甚至表示AI一事，唯一可以控制的是美國擁有一位強大聰明且IQ高的總統，而誰在AI競賽中獲勝，將獲得最終勝利，美國也已領先中國及其他各國。

陳冲指出，從川普和貝森特的態度可知，政府的立場「要踩煞車你們可以自己踩」，但在競爭中，又有哪家企業願意放慢自己，讓對手超越？

陳冲表示，11月4日，比爾蓋茲（Bill Gates）接受金融時報專訪時表示若管控不當，AI在生物安全方面造成的影響將遠勝過新冠病毒，而一切的監管都需要政府出面，但他認為，AI相關的主要政府目前沒有人願意出面，美國業者將AI憲法納入模型，希望AI自己管自己，中國政府甚至在10月成立國家數據集團，以國家力量踩油門，發展AI，意見領袖希望政府管制AI，恐怕是馬耳東風。

陳冲也特別指出，AI的發展不僅僅造成人類心理的焦慮，對社會制度也有重塑的作用力。5月20日，阿莫戴在達沃斯論壇提出AI貴族（新一批享有最多資源的族群）、數位封建主義（新一批族群剝削他人）、第零世界（Zeroth World）的概念。工業革命以來，innovation always cost your job，每一次的科技進步都是以一批人的工作作為代價，只是影響程度大小不同。

陳冲回憶，2017年他曾撰文「機器人繳稅不是天方夜譚」，傳統經濟學上認為資本財會帶來更大利益，理論上不應課稅，但當某種資本財（例如AI），已強大到社會上許多人（失業）無法負擔繳稅義務時，該怎麼辦？10月25日，比爾蓋茲在The Observer上發表意見，提到token tax，同樣認為必須考慮對資本財課稅，因此他認為：「未來，資本財（機器人）只會越來越強大，我們不得不正視此議題。」

陳冲也提到AI對智財權的影響，他觀察到，目前所有AI大語言模型，其實都在侵害原作的智財權，但去年5月美國法院認定「從別人的智慧財產權學到的東西不算侵害，只有再製才會侵害權利」，故許多AI公司開始大量購買二手書，掃描儲存後銷毀，確保只有自身的資料庫有此資料，也引發美國近期許多針對反競爭性行為的抗議行動。

陳冲也反問，當再製昇華成學習，智慧財產權還有何意義？人們對於智財權的概念應該要改變，若沒有智財權，人類也許會更進步得更快，諾貝爾獎得主Stiglitz曾主張限縮智財權的保護，就是同一理由。最新一期經濟學人有篇文章Let China Copy，呼籲美國AI公司讓中國複製他們的AI技術，有助於AI科技領先，而當人類若互相學習，AI進步將更快，對民眾也是好事一件。

陳冲認為，AI的影響究竟是好是壞？端視人類智慧如何處理。Thomas Friedman在10月7日接受紐約時報專訪時表示，AI的快速發展正在成為第二個宇宙大爆炸（We just set off the second Big Bang），且人類所做之事正made ourselves godlike，而無論是在大型全球危機前或後，我們總是要學到的（we can learn that before the massive global crisis, or we can learn it after. But learn it we will），他也感嘆，不幸的是人類似乎永遠學不會，永遠在大型危機後才學到教訓。只是在大爆炸（Big Bang）之後，希望還來得及。