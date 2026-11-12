陳冲談AI焦慮：現階段要放緩AI發展 恐怕不容易

新世代金融基金會董事長陳冲在禧年經濟倫理文教基金會以「AI是美夢？還是噩夢」為題發表專題演講，並針對所謂的「AI焦慮」指出，人類漸漸欠缺理解與預測未來的能力，從而期待AI能夠負責漸進的發展，在現階段似不可能，包括三巨頭在呼籲放緩AI後也沒有落實。

陳冲認為，當踩不住AI發展的煞車，「失控」可能就會發生，就像《2001太空漫遊》中，HAL9000居然指派太空人暗殺艦長，有了AI的叛變。人類希望AI可以和倫理達到alignment，但若希望AI有倫理道德，應在程式設計上讓其學習，無奈巨頭和政府皆不願意花時間，只能悲觀看待。如同兩年前他的文章「AI焦慮症」，人類對AI的焦慮自58年前的電影至今，只有增加沒有減少。

陳冲記得58年前（1968）人類還未登陸月球時，好萊塢就拍了部科幻電影《2001太空漫遊》描述人類在木星的任務，他回憶在他大二的時候，與當時即頗有名氣的影評人同學但漢章為籌措附中校友會刊物編輯的經費，找到電影公司表示願意為電影撰寫影評，賺取廣告費用，生意僥倖成交，在陪同觀賞影片時，聽到人工智慧（Artificial Intelligence）一詞，深感震撼，而這也是他第一次接觸到AI的概念。

陳冲指出，當時大部分人關注的都是電影中逼真的特效，電影甚至獲得奧斯卡最佳視覺效果獎，但華麗外表下，電影其實富含哲學寓意，電影中太空船上有一智慧超級電腦（AI），名為HAL 9000，HAL三個字母在英文字母排序中分別在I、B、M前頭，IBM為當時股價最高的科技公司，故此命名其實隱含AI always one step ahead的意味。電影中，這AI在航太組員間挑撥，甚至自作主張，差點危害太空任務，後來還是人類智慧略勝一籌，圓滿結束，但已充分顯示人類對人工智慧的不安與疑慮。

2年前，陳冲曾撰文「從科幻電影與加州角力看AI立法」，文中的科幻電影即是剛才所提的《2001太空漫遊》，對此他指出，當時即2024年加州議會已通過AI監管草案，表示人們已開始意識到AI若不管制，日後恐無法掌控，但州長在最後一刻否決，也顯現商業利益在決策時的份量。

陳冲說，AI一詞在1956年Dartmouth Workshop時被提出後名稱並未改變，直到近日川普將其改稱為SI（Super Intelligence）。他觀察，相比AI，SI更有種「比人類更高級物種」的味道。

陳冲形容這種情緒指出，人類對AI是既期待又怕受傷害，害怕AI發展有天會超越人類，若AI只是取代人類雙手還不可怕，畢竟自工業時代以來所有科技進步都是在取代人類的雙手雙腳，人類早有Innovation always cost your job 的認識，但他也反問，若有朝一日AI取代人類的腦袋或甚至是人類的存在，則又如何？

在他看來，如同58年前《2001太空漫遊》中HAL always one step ahead of IBM，半世紀以來，這份人類心理底層的恐懼，似乎越來越趨於現實。近半年來，經濟學人有9期的封面故事談論AI相關議題，表示重要財經雜誌也在大篇幅關注，AI的影響已不僅侷限在腦袋中，而是人類真實的生活。

陳冲也提到，利他主義（Altruism）在近十年來經常出現，在AI的發展過程，也不時被討論。有幅漫畫中，左邊有座矮屋center for finding cures，右邊有座高樓center for turning the disease into long-term profitable treatments，前者指藥廠開發出對疾病治療非常有效的新藥後，病患痊癒不再需要服用藥物，第二年後的營業額自然呈懸崖式下降；但若藥廠選擇開發另一種藥物，對病情有幫助但不會完全治癒，以確保自身長年的營收，不禁讓人思考所謂利他主義是真正有效的利他？還是白宮所指有缺陷的利他？要開發對藥廠有缺陷還是對病人有缺陷的藥物？

從上述的例子，陳冲也進一步思考，人類對AI也有同樣的矛盾心態，一方面期待AI的出現，但另一方面也懷疑如果真的有完全符合理想的AI，是否對自己就是真的好？

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