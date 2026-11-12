快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳接連爆婚外情恐遭撤換 台積電及AI供應鏈面臨三大考驗

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳接連爆婚外情，恐遭撤換。台股今日劇烈震盪，台積電及AI供應鏈面臨三大考驗。歐新社
輝達執行長黃仁勳接連爆婚外情，恐遭撤換。台股今日劇烈震盪，台積電及AI供應鏈面臨三大考驗。歐新社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳接連捲入婚外情風波，甚至傳出董事會研議撤換執行長，引發全球科技股震盪。輝達美股盤後一度重挫逾8%，台股今日早盤也受到衝擊，台積電一度下跌35元。不過，市場買盤隨後回流，大盤由黑翻紅，盤中一度大漲逾500點，凸顯投資人正重新評估黃仁勳個人危機，是否真正衝擊AI產業基本面。

黃仁勳除先前涉及婚外情及情報安全疑雲，再被揭露與直接向他報告的輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。相關說法來自前員工，尚未獲當事人完整證實。由於涉及公司治理、利益衝突及資訊安全，事件已從個人私領域升高為企業經營風險。

對台股而言，首當其衝的是台積電。輝達為台積電先進製程及先進封裝的重要客戶，雙方合作橫跨AI 繪圖處理器（GPU）、CoWoS封裝及下一代運算平台。市場最擔心的並非短期訂單立即流失，而是黃仁勳若遭撤換，輝達產品路線圖、資本支出及供應鏈決策是否出現變數。

不過，目前沒有明確跡象顯示輝達放緩或削減台積電訂單，意味台積電先進製程與封裝產能需求仍有基本面支撐。

其次是鴻海、廣達、緯創及緯穎等AI伺服器供應鏈。黃仁勳長期主導輝達產品架構與生態系發展，若經營權出現變化，可能使新平台驗證、產品交付及客戶採購決策面臨不確定性。但全球雲端服務業者的AI基礎建設投資仍持續，短期不宜將個人風波直接等同訂單縮減。

第三則是市場信心與評價風險。台積電、台達電、散熱、PCB及先進封裝族群近年受惠AI投資熱潮，股價已反映高度成長期待。一旦輝達治理危機持續擴大，即使企業營運未受實質影響，仍可能引發外資調節及AI概念股本益比修正。

台積電供應鍵則給出定心丸，強調黃仁勳風波對中長期關鍵仍是AI需求與供應鏈訂單能否延續。後續須觀察輝達董事會是否採取行動、黃仁勳去留，以及輝達是否維持既定產品與採購計畫。只要AI基礎建設投資未出現反轉，台積電與台灣AI供應鏈的產業競爭優勢，尚不至於因單一領導人危機而動搖。

黃仁勳 台積電 供應鏈 婚外情 輝達 NVIDIA

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳捲婚外情風波！輝達供應鏈恐受影響…台積電、鴻海、緯創成觀察焦點

台股早盤漲逾200點 黃仁勳去留牽動 AI 供應鏈

黃仁勳捲婚外情風波！輝達啟動調查 網憂CEO地位不保

輝達夜盤一度重挫逾6%！黃仁勳婚外情傳聞引熱議 AI股遭遇「黑天鵝」疑慮

相關新聞

黃仁勳接連爆婚外情恐遭撤換 台積電及AI供應鏈面臨三大考驗

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連捲入婚外情風波，甚至傳出董事會研議撤換執行長，引發全球科技股震盪。輝達美股盤後一度重挫逾8%，台股今日早盤也受到衝擊，台積電一度下跌35元。不過，市場買盤隨後回流，大盤由黑翻紅，盤中一度大漲逾500點，凸顯投資人正重新評估黃仁勳個人危機，是否真正衝擊AI產業基本面。

侯永清點出台灣隱形優勢 「合作DNA」打造半導體生態鏈

全球掀起人工智慧（ＡＩ）浪潮，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清指出，人工智慧（ＡＩ）往前走是趨勢，只要不出錯，研發持續往前推、壯大生態鏈，台灣未來仍能在半導體產業保持領先；台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強也表示，算力已成為ＡＩ時代最重要的資源，市場對台積電先進製程晶片的需求「永無止境」。

AI 是美夢還是惡夢？陳冲：關鍵在於人類如何運用智慧因應

AI是美夢還是惡夢？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲日前在一場演說中表示，猶記得58年前（1968年）人類還未登陸月球時，好萊塢就拍了部科幻電影《2001太空漫遊》描述人類在木星的任務。

台積電喊先進製程需求「永無止境」 AI成長呈現拋物線攀升

台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強昨（11）日表示，AI需求成長迅速，已呈現拋物線式攀升，市場對台積電先進製程的需求「永無止境」。

時代變革 李開復：AI產業絕對不是泡沫

人工智慧（ＡＩ）熱潮席捲全球，龐大的資本支出是否已經形成泡沫？人工智慧專家、零一萬物創辦人李開復受訪指出，ＡＩ產業本身「絕對不是泡沫」，未來五年，將為全球國內生產毛額（ＧＤＰ）帶來「不可思議」的提升，但不代表每一家ＡＩ企業都值得投資。他直言，ＡＩ企業營收成長與燒錢速度都是史無前例，目前的估值邏輯某種程度上甚至是「拍腦袋拍出來的」，投資人必須留意個股估值過高，及ＡＩ產業循環投資的潛在風險。

91APP、永豐銀遭駭只是開端！資安事件增近6成 AI攻擊手法有哪些？如何自保？

根據台灣上市櫃重訊統計，今年迄今資安事件已經來到一一八件，已比去年全年成長近六成，關鍵就在於AI。 究竟AI攻擊的手法有哪些？政府和企業又該如何因應這場全新戰役？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。