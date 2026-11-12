黃仁勳接連爆婚外情恐遭撤換 台積電及AI供應鏈面臨三大考驗

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連捲入婚外情風波，甚至傳出董事會研議撤換執行長，引發全球科技股震盪。輝達美股盤後一度重挫逾8%，台股今日早盤也受到衝擊，台積電一度下跌35元。不過，市場買盤隨後回流，大盤由黑翻紅，盤中一度大漲逾500點，凸顯投資人正重新評估黃仁勳個人危機，是否真正衝擊AI產業基本面。

黃仁勳除先前涉及婚外情及情報安全疑雲，再被揭露與直接向他報告的輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。相關說法來自前員工，尚未獲當事人完整證實。由於涉及公司治理、利益衝突及資訊安全，事件已從個人私領域升高為企業經營風險。

對台股而言，首當其衝的是台積電。輝達為台積電先進製程及先進封裝的重要客戶，雙方合作橫跨AI 繪圖處理器（GPU）、CoWoS封裝及下一代運算平台。市場最擔心的並非短期訂單立即流失，而是黃仁勳若遭撤換，輝達產品路線圖、資本支出及供應鏈決策是否出現變數。

不過，目前沒有明確跡象顯示輝達放緩或削減台積電訂單，意味台積電先進製程與封裝產能需求仍有基本面支撐。

其次是鴻海、廣達、緯創及緯穎等AI伺服器供應鏈。黃仁勳長期主導輝達產品架構與生態系發展，若經營權出現變化，可能使新平台驗證、產品交付及客戶採購決策面臨不確定性。但全球雲端服務業者的AI基礎建設投資仍持續，短期不宜將個人風波直接等同訂單縮減。

第三則是市場信心與評價風險。台積電、台達電、散熱、PCB及先進封裝族群近年受惠AI投資熱潮，股價已反映高度成長期待。一旦輝達治理危機持續擴大，即使企業營運未受實質影響，仍可能引發外資調節及AI概念股本益比修正。

台積電供應鍵則給出定心丸，強調黃仁勳風波對中長期關鍵仍是AI需求與供應鏈訂單能否延續。後續須觀察輝達董事會是否採取行動、黃仁勳去留，以及輝達是否維持既定產品與採購計畫。只要AI基礎建設投資未出現反轉，台積電與台灣AI供應鏈的產業競爭優勢，尚不至於因單一領導人危機而動搖。