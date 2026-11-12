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美加速AI電力基建 鴻海、華城等迎政策利多商機

經濟日報／ 編譯林聰毅朱曼寧／綜合報導
美國聯邦參議院通過啟動一項跨黨派能源許可改革法案的辯論程序，準備大幅鬆綁能源計畫審查流程以加速建設，並要求AI資料中心承擔更多能源成本。路透
美國聯邦參議院通過啟動一項跨黨派能源許可改革法案的辯論程序，準備大幅鬆綁能源計畫審查流程以加速建設，並要求AI資料中心承擔更多能源成本。路透

美國聯邦參議院通過啟動一項跨黨派能源許可改革法案的辯論程序，準備大幅鬆綁能源計畫審查流程以加速建設，並要求AI資料中心承擔更多能源成本。

這項名為《跨黨派美國可負擔性與就業法案》（BAAJA），是美國期中選舉後國會首次重大立法行動，外界解讀是AI產業一大利多，不僅AI基建腳步可望延續，鴻海（2317）、廣達（2382）等AI台鏈受惠，也將為耕耘北美市場多年的華城（1519）、士電（1503）等台灣重電廠帶來政策利多商機。

業界指出，美國民眾普遍關注AI高耗電問題，反對資料中心快速建置，以免高電價衝擊生活。這次參議院準備鬆綁能源計畫審查流程，指標意義是面對AI帶來的龐大用電需求，兩黨重要政策人物選擇合作增加供給、加快建設，將供電配套推上立法議程，為資料中心持續擴張建立基礎。

如此一來，有助緩解民主黨在期中選舉大勝，引發AI基建腳步可能受阻的疑慮，透過加速自有電廠建置，資料中心不和一般民眾搶電，順利推進AIDC建設腳步。

美國聯邦參議院是以73票贊成、25票反對，通過啟動這項程序，準備簡化並加速發電廠、天然氣管線、輸電線路及其他能源建設的審查流程。

美國兩黨攜手推進AI電力建設，輸配電建設是台鏈受惠重點。華城（1519）長期供應美國電力公司及AI資料中心，總經理許逸德日前表示，美國AIDC累積訂單約250億元，專案均已取得許可，已開始承接2029、2030年出貨訂單。台中廠擴建預計2027年第3季投產，主攻超高壓大型變壓器。

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