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創新論壇11月25日登場／鴻海AI研究所所長栗永徽：台灣須發展大語言模型

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海研究院AI研究所所長栗永徽。鴻海集團／提供
鴻海研究院AI研究所所長栗永徽。鴻海集團／提供

鴻海（2317）研究院人工智慧（AI）研究所所長栗永徽表示，全球AI浪潮下，台灣也須發展自己的大語言模型（LLM），鴻海已建構自家LLM「FoxBrain」，今年推出2.0版，並進化到擁有台灣價值觀、台灣的歷史地理文化知識等，助力台灣LLM發展。

經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

栗永徽將於論壇當天以「用AI助攻AI的新世代」為題進行專題講座。談到為何台灣需要自己的LLM，他說，第一、在地理解。自己發展出來的模型，更懂台灣的語言文化、用語與價值觀，使用大陸模型，很多用語，例如充值與渠道等，還有很多翻譯都不一樣。

第二是資訊主權與資安問題。如果都把AI服務建立在別人的機房，使用別人的模型服務，資料可能上傳到別人的地方，機密敏感資料可能有外洩的風險。

第三、可控性與在地調適。AI服務的底層都是別人做的，當我們需要為自己需求做客製化時就不能做，若我們自己掌握模型層，需要學一些專業領域知識，一些我們自己才知道的東西，才能做一些調整，自己去做後面的訓練，讓AI產業鏈從底層到應用層，都自主可控。

談到鴻海的LLM「FoxBrain」，他說，鴻海開發已經好幾年了，去年開始推出1.0版，今年推出2.0版，最大的差異，就是進化到擁有台灣價值觀，台灣的歷史地理文化知識等。

他表示，FoxBrain參與數發部AIEC的考試，即測試全世界所有大語言模型，目前排名在台灣第三名，全球第12名，在台灣價值觀方面，可以達到98分。

目前FoxBrain已落地應用，建立政務AI公文大腦，例如FoxBrain與雲林縣政府合作，利用當地1萬多份公文，產生公文大腦系統，可以提升跨局處公文一次通過率，以前的公文要來來回回一直改，導入模型後，就是講白話文，自動轉譯為標準公文格式，通過率因而上升。

至於FoxBrain下一步，目前是文字型，即LLM，未來希望可以進化到視覺語言模型（VLM），就像長出眼睛一樣，這樣可以在工廠裡面做更多事情，可以看生產線有沒有瑕疵，放在電動車上面，可以變成智慧座艙裡面的重要元件，視覺能力會讓這個模型提升到新的層次。

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