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台積：半導體聚落難複製

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台積電（2330）資深副總經理侯永清昨（11）日表示，AI帶動先進封裝發展，台灣數十年累積的精密機械與製造基礎，正為設備業者切入半導體供應鏈帶來新機會。目前後段封裝設備的台廠製造占比已超過20%，甚至達25%，成為設備業拓展商機的重要領域。他認為，台灣半導體產業聚落優勢，難以複製。

侯永清昨日出席工總「第80屆工業節大會」，以「AI浪潮下半導體產業的挑戰與機會」發表專題演講。他指出，先進封裝對精密機械及設備提出更高要求，台灣既有的機械製造實力，有機會協助相關業者進一步打入半導體產業。相較前段製程設備的台廠占比約10%，後段封裝已有較高的參與程度，具備持續拓展的基礎。

他強調，台灣半導體產業領先世界，並非只靠台積電一家公司單打獨鬥，而是過去30多年持續耕耘，建立涵蓋晶圓製造、封裝測試、設備及材料的完整生態系，讓不同企業各展所長，共同支撐產業發展。

侯永清舉例，一座2至3奈米晶圓廠，需要的化學品可能高達2,000至3,000種；台灣的優勢在於，從設備到化學材料，多數都能在高鐵兩、三小時交通範圍內取得。供應鏈集中且完整，是台灣非常強的競爭力，也是先進製程持續發展的重要支撐。

侯永清表示，半導體產業目前約占台灣GDP的13%，台灣在晶圓製造、封裝測試領域居全球領先地位，IC設計產值也排名全球第二。外界往往只聚焦台積電，實際上，日月光（3711）、聯發科（2454）等企業也在各自領域占有重要地位。台灣未來要成為科技島，需要強大的供應鏈共同支撐。他強調，台灣在半導體邏輯製程已居世界領先地位，只要持續維持技術優勢、把供應鏈做強，並與全球夥伴合作，無論國外技術如何突破，台灣都能持續保持競爭力。

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