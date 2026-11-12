台積電喊先進製程需求「永無止境」 AI成長呈現拋物線攀升

台積電（2330）資深副總經理暨副共同營運長張曉強昨（11）日表示，AI需求成長迅速，已呈現拋物線式攀升，市場對台積電先進製程的需求「永無止境」。

張曉強昨天在東京出席「2026年日經全球管理論壇」，釋出以上訊息。法人分析，張曉強相關談話，意味台積電先進製程需求強勁，客戶端訂單源源不絕，持續助攻營運。

張曉強提到，台積電的客戶，甚至客戶的客戶，都認為算力已成為AI時代最重要的資源，為此，企業都想盡辦法取得更多算力，這就需要更多晶片；客戶也持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到最新的2奈米。

他說，AI如今已經無所不在，從各種AI產品到資料中心，都需要最先進的半導體技術支撐。台積電正持續推進2奈米製程，而隨著AI應用快速普及，客戶對先進晶片的需求也不斷攀升，這讓市場對台積電先進製程的需求「永無止境」。

尤其過去九個月，能夠自主執行任務的代理式AI（Agentic AI）快速興起，帶動運算需求急遽增加，看好結合AI與機器人技術的實體AI後市，將帶動先進半導體的新需求。張曉強形容，這股需求的成長速度甚至超越指數型成長，呈現「拋物線式」攀升。

他並強調，未來要滿足AI需求，不能只靠電晶體與晶圓製程技術，先進封裝將扮演關鍵角色。

談到日本市場，張曉強表示，日本目前僅占台積電全球營收約4%，但技術與應用多元，成長潛力很大。

張曉強說，台積電熊本生產基地將持續擴張，第二階段會導入3奈米先進製程，同時深化與日商索尼（Sony）的合作，布局實體AI市場。不過，AI需求爆發也帶來新的挑戰。張曉強分析，過去談到AI資料中心，外界普遍只關注邏輯晶片，但實際與客戶交流後發現，電力供應、基板等環節同樣面臨瓶頸。因此，台積電在規劃未來產能時，必須從整體半導體供應鏈的角度思考。

張曉強指出，明年是台積電成立40周年，公司長年累積的技術、專業知識以及客戶信任，是競爭對手難以在短時間內複製的優勢。展望未來，台積電看好日本市場的成長潛力，也期待與日本合作夥伴共同掌握AI及半導體產業的新商機。