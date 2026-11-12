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東元、大同出招 搶北美自建電力商機
美國參議院推進跨黨派能源法案，加速電網與基礎設施審批，掀起北美AI自建電力熱潮。台廠東元（1504）、大同（2371）具備機電製造與電力工程實力，隨著海外布局加速推進，可望大啖美國政策紅利。
該法案明確大型資料中心自建與供電成本責任，促使北美雲端巨頭因應電網壅塞，爭相自備電力配套。東元近期攜手鴻海（2317）展示基於NVIDIA DSX POD架構的模組化資料中心，以貨櫃整合機櫃、散熱與配電，工廠預製大幅縮短現場施工時間，精準切入高密度運算供電與散熱痛點。
談到布局北美供電與算力配套，東元總經理高飛鳶先前指出，旗下美國德州西屋馬達（TECO-Westinghouse Motor Company）廠區土地與產能充裕，無需重大投資即可轉型生產供電及冷卻模組化設備，已有部分項目進行中。東元發揮在地製造優勢，串聯配電與冷卻系統，搶攻北美AI資料中心商機，拉升海外營收。
大同也將重電本業能量延伸至算力基建，鎖定AI資料中心Time-to-Power（電力就緒時程）關鍵痛點，發表全新模組化AI資料中心方案「TTG AIDC CUBE」，整合高效供電、智慧冷卻與機櫃，以預製架構挑戰180天算力落地，已獲小量訂單，逾30家海內外潛在客戶洽談中。
針對北美市場，大同鎖定AI資料中心與電網更新需求，隨美國出貨增溫，除推進變壓器外銷，亦規劃建立在地組裝量能。
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