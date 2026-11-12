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小摩：台積電產能加速擴張到2028年
摩根大通證券（小摩）最新報告指出，台積電（2330）2027年資本支出達900億美元，2028年擴大到1,090億美元。考量先進製程晶圓供需缺口持續擴大及AI需求強勁，台積電產能可望加速擴張至2028年。
小摩認為，台積電未來幾年產能加速擴張，主要由新增四座3奈米廠（台灣兩座、美國與日本各一座）、2奈米製程快速放量、A14製程時程提前等三大趨力所帶動。
小摩分析，先進製程供需缺口持續存在，台積電2027年新增產能可望達每月11.7萬片、2028年擴大到17.5萬片，為歷史平均年度擴產規模的二至三倍。由於產能吃緊，部分台積電客戶已開始評估英特爾及三星作為替代方案。
不過，由於台積電產能擴張速度更快、在美國的產能更多，加上A14製程提前，將持續領先英特爾與三星約一個製程世代。
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