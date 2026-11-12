聽新聞
0:00 / 0:00
緯創前三季EPS 13.54元 純益增1.2倍
緯創（3231）昨（11）日公告第3季稅後純益184.02億元，創新高，年增148.5％，每股純益5.74元，累計前三季稅後純益428.6億元，為同期新高，年增122.7%，每股純益13.54元。法人預期，緯創全年有望首度賺近兩個股本入袋。
緯創第3季毛利率5.9％、季增0.3個百分點，年減1.4個百分點：營業利益率4.2％、季增0.5個百分點、年減0.5個百分點：淨利率2.8％、季增0.2個百分點、年減0.1個百分點。
觀察存貨金額狀況，截至今年第3季底達6,418.45億元，相較今年第2季底的5,328.98億元，以及去年底的4,253.14億元明顯增加。法人指出，當前AI伺服器、PC、螢幕等零組件價格全面上漲，使代工廠必須先行採購料件，最終再向客戶報價，以當前AI快速發展趨勢，最終庫存金額都有望快速去化。
緯創累計今年前三季合併營收2.89兆元、年成長97.2％，營業毛利1,625.58億元、年增73.9％，稅後純益428.6億元，年增122.7％，每股純益13.54元。
緯創今年前三季平均毛利率5.6％、年減0.1個百分點：營業利益率3.8％、年成長0.2個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。