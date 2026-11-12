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緯創前三季EPS 13.54元 純益增1.2倍

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

緯創（3231）昨（11）日公告第3季稅後純益184.02億元，創新高，年增148.5％，每股純益5.74元，累計前三季稅後純益428.6億元，為同期新高，年增122.7%，每股純益13.54元。法人預期，緯創全年有望首度賺近兩個股本入袋。

緯創第3季毛利率5.9％、季增0.3個百分點，年減1.4個百分點：營業利益率4.2％、季增0.5個百分點、年減0.5個百分點：淨利率2.8％、季增0.2個百分點、年減0.1個百分點。

觀察存貨金額狀況，截至今年第3季底達6,418.45億元，相較今年第2季底的5,328.98億元，以及去年底的4,253.14億元明顯增加。法人指出，當前AI伺服器、PC、螢幕等零組件價格全面上漲，使代工廠必須先行採購料件，最終再向客戶報價，以當前AI快速發展趨勢，最終庫存金額都有望快速去化。

緯創累計今年前三季合併營收2.89兆元、年成長97.2％，營業毛利1,625.58億元、年增73.9％，稅後純益428.6億元，年增122.7％，每股純益13.54元。

緯創今年前三季平均毛利率5.6％、年減0.1個百分點：營業利益率3.8％、年成長0.2個百分點。

緯創 法人 每股純益 EPS

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