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AI資安攻擊升溫 91APP被駭遭求償近百萬

聯合報／ 記者馬瑞璿朱漢崙／台北報導

台灣近期發生多起網路攻擊及個資外洩事件，數發部長林宜敬昨表示，已接獲十多家企業通報受害，初步調查，多數事件與人工智慧（ＡＩ）攻擊有關。至於日前91APP遭駭客攻擊事件，金管會指出，已有近七十家受害企業向91APP求償，求償金額接近百萬元。

林宜敬指出，這波網路攻擊有兩大特性，第一是攻擊速度非常快，主要利用ＡＩ工具，依不同漏洞、產生不同攻擊手法；第二是攻擊目標集中在個資，取得後轉賣給詐騙集團。

林宜敬表示，這波資安攻擊直接財務損失相對較小，風險在後續可能衍生間接財損，對品牌商最大傷害在商譽受損。他說，已接獲十多家企業通報受害，其中，五、六家規模較大，個案仍在陸續調查。

日前平台業者91APP遭駭，使電商業者資料流出，駭客甚至在中國大陸暗網「長安不夜城」兜售全家、寶雅、康是美、無印良品訂單資料，宣稱與91APP有關，共釋出七九○萬筆資料，開價二九九七美元。

國民黨立委賴士葆昨立院質詢，要求證交所、證期局公布使用平台的上市櫃公司，調查委外電商平台使用企業清冊。

資安 個資 林宜敬

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