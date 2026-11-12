電子材料供需偏緊 漲價趨勢不變

CCL及上游材料供應持續吃緊，南亞（1303）等業者紛紛啟動擴產與投資。法人指出，雖然業者積極擴產，但新增產能仍難以完全追上需求增速，電子材料供需偏緊及漲價趨勢延續的情況，短期內難以扭轉。

南亞近期再宣布擴充玻纖布及玻纖紗產能，瞄準高階電子材料市場。南亞目前為全球第二大電子級玻纖紗業者，玻纖布及銅箔基板（CCL）規模則排名第三，兩岸共有八座玻纖布工廠。

南亞積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，已見顯著成效。法人預估，南亞2027年電子相關獲利占比有望提升至96%，電子材料營收占比可望達七成以上。

法人表示，隨PCB層數大幅增加，電子材料需求同步提升，即使供給增加，幅度仍跟不上需求增速。整體而言，電子材料供需偏緊與漲價趨勢短期難以扭轉，銅箔基板及高階PCB需求可望持續成長。

南亞指出，電子材料各產線產能利用率已趨近滿載，除新廠擴建案外，也積極執行短期產能提升措施，包括優化銅箔基板製程、在兩岸增設特殊玻纖紡位，以及陸續增添玻纖布織機。上述措施預計自今年第4季起至2027年陸續貢獻產能及營收。

台玻（1802）也積極擴充高階玻纖材料產能，今年6月股東會宣布投入20億元擴產，以增加第二代低介電（Low-Dk）、低熱膨脹係數（Low-CTE）玻纖材料供應，第三期擴產預計2027年完成。

此外，台玻本月2日董事會再通過第四期兩岸擴產計畫，預計投入新台幣16.3億元及人民幣11.5億元，合計折合新台幣逾72億元。