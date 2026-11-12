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侯永清點出台灣隱形優勢 合作DNA打造半導體生態鏈

聯合報／ 記者林海任君翔、編譯季晶晶／綜合報導
工總邀台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清專題演講。記者曾學仁／攝影
工總邀台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清專題演講。記者曾學仁／攝影

全球掀起人工智慧（ＡＩ）浪潮，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清指出，人工智慧（ＡＩ）往前走是趨勢，只要不出錯，研發持續往前推、壯大生態鏈，台灣未來仍能在半導體產業保持領先；台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強也表示，算力已成為ＡＩ時代最重要的資源，市場對台積電先進製程晶片的需求「永無止境」。

工總昨舉行第八十屆工業節慶祝大會，邀請侯永清以「ＡＩ浪潮下半導體產業的挑戰與機會」為題發表專題演講。

侯永清表示，台灣在晶圓製造、封裝測試領域的產值均居全球第一，ＩＣ設計則位居全球第二，完整的產業分工與供應鏈合作，成為持續成長的重要基礎。

半導體產業產值占台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）約百分之十三，占出口比重百分之卅三，侯永清指出，而台灣的半導體不只有台積電，而是很多公司在過去卅年來默默耕耘，打造很強的生態鏈，且台灣人才素質，除了聰明、勤勞以外，還很願意與人合作，這不是其他國家人才能做到的，「合作的ＤＮＡ，是台灣隱形的競爭優勢」。

他舉例，一座二、三奈米晶圓廠，需要的化學品可能高達兩千至三千種；台灣的優勢在於，從設備到化學材料，多數都能在高鐵兩、三小時交通範圍內取得。供應鏈集中且完整，是台灣非常強的競爭力，也是先進製程持續發展的重要支撐。

侯永清表示，技術的領先是最重要的，唯有技術領先才有辦法談其他，具備談判籌碼，否則落後就只能被追著打。因此，生態鏈的夥伴要繼續往前走，讓競爭對手跟不上，而除了保持生態鏈優勢之外，更要鼓勵大家一起加入生態鏈，生態鏈愈強，別人愈無法取代。

此外，企業也必須要跟上ＡＩ潮流，否則會被超越甚至取代。侯永清認為，現在很多企業用了ＡＩ也看到好處，但如何使用ＡＩ但不被失控等壞處傷到，就要很謹慎，企業必須要先了解ＡＩ，並且要有方法管控，不能給予ＡＩ代理人系統權限，要謹慎不能放任。

侯永清在台灣發表主題演講的同日，張曉強在日本參與二○二六年日經全球管理論壇。張曉強指出，台積電的客戶，甚至客戶的客戶，都認為算力已成為ＡＩ時代最重要的資源。企業想盡辦法取得更多算力，客戶也持續轉向更先進的製程，從五奈米一路升級到最新的二奈米。

張曉強也強調，未來要滿足ＡＩ需求，不能只靠電晶體與晶圓製程技術，先進封裝將扮演關鍵角色。

張曉強尤其看好結合ＡＩ與機器人技術的「實體ＡＩ」，認為這將帶動先進半導體的新需求。

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