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廣達前三季大賺逾兩股本 明年伺服器業務可望雙位數成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
廣達。 聯合報系資料照
廣達。 聯合報系資料照

廣達（2382）昨（11）日公布前三季稅後純益782.66億元，每股稅後純益（EPS）20.03元，超越歷年全年紀錄。公司看好AI需求續強，今年AI伺服器業務可望超越原訂倍數成長目標，明年整體伺服器業務維持雙位數成長，營收占比挑戰九成，帶動全年營運再攀高。

針對輝達Vera Rubin新平台出貨進度，廣達表示，第4季為新舊平台轉換期，出貨量可能較第3季略減，但新平台單價較高，AI伺服器營收仍有望優於第3季，出貨動能可望延續至明年第1季。

廣達預期，今年AI伺服器營收占整體營收比重可達60%至65%；明年AI伺服器及通用伺服器業務均可望維持雙位數成長，合計營收占比提高至85%至90%。即使筆電市場延續疲弱，全年整體營運仍看增。

廣達第3季營業毛利530.24億元，季增1.8%、年增56.3%；稅後純益284億元，季減0.8%、年增73%，創歷年同期新高、單季歷史次高，EPS為7.08元。

不過，第3季毛利率4.7%、營業利益率2.8%、淨利率2.5%，分別季減0.3、0.5及0.2個百分點，也均低於去年同期。廣達指出，主要受到零組件採購成本增加、長短料影響出貨進度，以及伺服器產品組合變化等因素影響。

廣達強調，獲利率下滑不代表產品定價能力減弱或本業獲利惡化。AI機櫃伺服器單價動輒數百萬美元，客戶指定採購的關鍵零組件金額占比擴大，推升營收規模，也使毛利率受到結構性稀釋。隨未來幾季AI產品放量，仍可能出現類似情況。

累計前三季營業毛利1,438億元，年增33.2%；稅後純益年增48.3%。前三季毛利率4.9%、營業利益率3%、淨利率2.6%，分別年減2.9、1.3及1個百分點，呈現獲利金額成長、獲利率下滑的情況。

對於美國期中選舉後的政策走向，廣達表示，目前未見客戶調整訂單，大型雲端服務供應商（CSP）及新興雲端業者近期也未下調資本支出，持續看好AI基礎建設需求。

因應訂單成長，廣達前三季資本支出約346億元，其中第3季約128億元，主要用於美國加州、泰國等地擴產，預期年底產能倍增目標可順利達成。後續投資將聚焦高階伺服器電源測試，初估明年資本支出略高於今年。

廣達 伺服器 營收 輝達 EPS

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