南亞砸115億彰化蓋玻纖布五廠 擴大電子材料投資

南亞（1303）擴大電子材料投資，董事會昨（11）日決議斥資115.3億元，在彰濱興建玻纖布五廠，主攻薄布及超薄布；另對全資子公司台灣必成增資8億元，擴充高階特殊玻纖紗產能，強化上下游垂直整合及高階材料供應能力。

南亞表示，AI伺服器及網通產品等高階應用需求持續成長，加上印刷電路板（PCB）層數大幅增加，帶動玻纖布需求，因此決定興建第五座玻纖布廠，規劃年產能約1億米、月產能約800萬至900萬米，將以薄布及超薄布為生產重點。

南亞目前在台灣的四座玻纖布廠均位於嘉義新港廠區，第五廠則落腳彰濱新廠區，鄰近台塑新智能電芯工廠，未來也規劃在彰濱持續擴建銅箔基板（CCL）及其他電子材料產能。此外，南亞在中國大陸昆山也有四座玻纖布廠，後續將持續規劃增加兩岸產能。

上游原料方面，南亞同步對台灣必成增資8億元，支應特殊玻纖紗擴產需求。台灣必成目前擁有三座大型工廠，主要生產E紗，此次規劃另建新廠，瞄準特殊玻纖紗（T紗），配合南亞玻纖布事業升級，提升上下游材料整合能力。

南亞指出，台灣必成目前股本僅10億元，考量特殊玻纖紗擴產所需投資金額較大，因此挹注資金。台灣必成由南亞百分之百持股，主要生產電子級及複合材料級玻璃纖維紗，也是南亞玻纖布事業的上游原料供應商。

南亞先前表示，電子材料市場仍處於供應緊缺格局，短期新增產能有限，推升材料價格。隨產業規格快速升級，穩定供料及兼顧下游加工良率，已成為客戶選用材料的重要考量。公司正持續擴充高階材料產能，相關產品驗證也順利推進。

南亞強調，以電路板為主軸的高階材料，是公司轉型的首要重點。目前已具備電路板產業上、中、下游材料的完整產線，隨品質、供貨及技術能力逐步獲得下游客戶肯定，正加快產品認證與量產進度，掌握AI帶動的高階電子材料商機。

獲利方面，南亞前三季稅後純益798.41億元，每股純益（EPS）10.07元，創同期新高；營業利益333.9億元，除電子材料本業成長，轉投資南亞科及台塑化也挹注收益，形成支撐擴產的資金基礎。

南亞的競爭優勢，在於同時具備銅箔基板、銅箔、玻纖布及環氧樹脂等完整材料產線，能共同開發配方、加快認證及量產。公司已開發低介電、低熱膨脹玻纖、細晶粒銅箔及超低損耗銅箔基板，提高高階產品比重。

展望第4季，南亞表示，將進一步增加電子材料產出，擴大高頻高速產品銷售比重，在量增、價漲帶動下，營收可望續升。此次從特殊玻纖紗到薄布同步擴產，將進一步強化高階材料的自主供料能力。