國科會預告擴大國家核心關鍵技術列管 新增四大領域

國科會昨（11）日預告擴大國家核心關鍵技術列管範圍，從現行42項擴增至46項，新增低軌衛星通訊、高階AI晶片載板、無人機飛控及腸病毒疫苗製造等四項技術，強化國安及關鍵產業營業秘密保護。

國科會表示，此次修正主要因應五大信賴產業、AI新十大建設等政策帶動，國內產業持續投入高階技術研發，部分成果已涉及重要產業競爭優勢及社會安全，因此提出修正草案，預告期間為11月11日至25日，國科會預計年底前召開國家核心關鍵技術審議會審認，再送行政院公告，正式公告後才會生效。

依規定，若侵害國家核心關鍵技術，除可依《營業秘密法》咎責外，也將依《國安法》加重刑責。

根據預告修正草案，此次新增四項技術，分別為國科會主管的「低軌道衛星通訊酬載軟體定義無線通信及波束合成控制技術」、經濟部主管的「IC封測-高階AI晶片載板技術」及「無人機姿態穩定之虛擬化雙作業系統飛控技術」，以及衛福部主管的「腸病毒A71型（EV-A71）疫苗製造技術」。

國科會官員表示，高階AI晶片載板是半導體製造與封裝的重要環節，隨著AI基礎建設需求持續擴張，相關技術重要性日益提高；無人機飛控技術則配合國內無人機產業發展，強化關鍵技術保護。

由於相關技術涉及企業營業秘密，因此草案不會揭露過多細節，未來將由經濟部等技術主管機關協助判斷及認定。

除了新增四項技術，此次也同步調整六項既有技術名稱，包括「衛星操控技術」改為「衛星任務操控技術」、「太空規格CMOS影像感測器技術」改為「太空規格TDI CMOS影像感測器技術」，以及「網路主動防禦技術」改為「AI網路主動防禦技術」等，使技術項目名稱更貼近當前研發及應用方向。