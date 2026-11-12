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「輝達親兒子」CoreWeave報喜！上修今年財測 鴻海、技嘉等受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）。路透
CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）。路透

有「輝達親兒子」之稱的AI雲端業者CoreWeave上季財報優於預期，同時調高2026年財測目標，並喊出2028年上半年可望實現調整後獲利，一掃市場對AI後市保守氛圍，11日早盤股價暴漲17%。CoreWeave報佳音，市場多頭士氣大振，看好明年AI伺服器採購潮持續，台鏈進補。

CoreWeave主力供應商為技嘉（2376）、緯創（3231）等；其中，緯創是透過戴爾出貨伺服器主機板與相關訂單。外資認為，CoreWeave正評估減少透過戴爾採購，改向ODM直接採購，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）與緯創等都在洽談名單中，最快2027年以輝達Vera Rubin VR200機櫃導入，相關台廠訂單可期。

CoreWeave在美股10日盤後宣布，調高今年全年營收目標到130億至133億美元，高於先前預期的124億至132億美元；調整後營業利益將達12.75億至13.75億美元，優於市場預期的10.7億美元。

回顧上季，CoreWeave營收攀升至36.6億美元，高於分析師預估的35.6億美元；每股虧損1.27美元，比分析師預估的每股虧損1.46美元小。截至上季底，待完成訂單的累積金額達1,325億美元，高於6月底的1,040億美元。同時，公司單季資本支出從前一季的94億美元攀升至145億美元。

CoreWeave執行長英崔特表示：「這是突破性的一季。」他在分析師會議中補充說，公司2027年所需資金，大部分將來自客戶預付款及硬體合作夥伴提供的融資，並會額外籌措「有限金額」的資金。

CoreWeave並高喊預計2028年上半年可望實現調整後獲利。CoreWeave正積極安撫投資人，強調強勁的市場需求與客戶承諾足以支撐公司舉債推動的擴張計畫。

CoreWeave上季財報表現優於預期，但仍有小缺點，即現金流和債務狀況仍不太好。外電報導，截至9月底債務達469億美元，較6月底的351億美元激增118億美元，較年初的214億美元翻倍有餘，較一年前的140億美元增長逾兩倍。 折算下來，92天內日均新增債務約1.28億美元。

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