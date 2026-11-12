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宏匯挺新創 辦國際交流會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
t.Hub內科創新育成基地18日將舉辦國際交流會暨投資媒合會。宏匯集團／提供
t.Hub內科創新育成基地18日將舉辦國際交流會暨投資媒合會。宏匯集團／提供

t.Hub內科創新育成基地18日將舉辦「Empowering the Future 2026 t.Hub 國際交流會暨投資媒合會」，邀集國際創投合夥人與智慧製造實戰專家，聚焦數位孿生（Digital Twin）與實體AI（Physical AI）兩大趨勢，直擊AI從軟體走進真實場域的投資動向與商機。

宏匯集團t.Hub 表示，實體AI正走進越來越多真實應用場域；數位孿生則透過虛實整合與即時數據，讓企業先在虛擬世界模擬與預測，再於現實中做出更精準的決策。從智慧製造、設備管理到企業營運，兩項技術正共同推動AI從「數位工具」邁向可實際部署、驗證並規模化的新階段。

上午場公開論壇規劃三場主題講座，第一為國際創投視角，Tesoro VC 創辦人暨管理合夥人 Andy Lombard，解析深科技（Deep Tech）與實體AI投資趨勢，以及新創如何從技術研發走向全球市場。第二，AI基礎架構布局，矽谷創投 Storm Ventures 合夥人 Minjoo Kim，分享企業級AI基礎建設、跨產業應用與國際投資市場的第一手觀察。

第三，智慧製造實戰，佳世達科技董事長特助翁溓松，剖析智慧製造與AI落地的實務經驗，以及創新技術商品化、進軍國際市場的關鍵策略。

宏匯集團t.Hub 表示，主題講座結束後，講者將同台進行「跨界焦點對談」，從技術、產業應用與國際資本等多元視角，共同探討實體AI的未來發展，以及台灣如何善用製造與供應鏈優勢，在國際AI生態系中搶占關鍵位置。

t.Hub表示，上午場國際論壇開放免費報名，額滿為止。下午登場的國際投資媒合會採閉門邀請制。t.Hub依進駐廠商新創企業的發展需求，邀請多家產業相關的知名創投機構進行精準配對與深度交流，期能促成實質資金挹注與跨國策略合作。

t.Hub表示，在台北市政府產業發展局指導下，t.Hub持續以內湖科技園區為據點，串聯國際資源與在地產業能量，期望透過本次交流會深化跨國創投與企業鏈結，加速新興技術落地與國際市場對接。

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