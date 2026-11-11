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廣達沒買成友達工廠、轉向海外大擴產 底氣來自5大CSP給2年承諾

經濟日報／ 記者王郁倫／即時報導
廣達2026年底伺服器產能翻倍後，因沒買到友達華亞廠，明年組裝測試產能擴張將聚焦海外，而持續擴產的底氣就在於5大CSP客戶已給1~2年長約（產能預留承諾）。聯合報系資料照
廣達2026年底伺服器產能翻倍後，因沒買到友達華亞廠，明年組裝測試產能擴張將聚焦海外，而持續擴產的底氣就在於5大CSP客戶已給1~2年長約（產能預留承諾）。聯合報系資料照

廣達（2382）2026年底伺服器產能翻倍後，因沒買到友達華亞廠，明年組裝測試產能擴張將聚焦海外，而持續擴產的底氣就在於5大CSP客戶已給1~2年長約（產能預留承諾）。不過，AI伺服器單價高但資本密集度也高，因應VR200量產，第3季應收帳款9317億元、存貨8560億元雙奔新高，毛利率4.75%則寫17個季度新低。

「市場既希望（廣達）毛利率上升、又希望營收不因 Consignment（客供料） 扣減而下滑，這兩者本身就存在矛盾。」廣達資深副總楊俊烈11日法說會中再三向法人呼籲，投資界不要過度單看AI伺服器業務衝高後的毛利率變化，這也凸顯AI伺服器廠商營收跟獲利高成長下的財報獨特現象。

他解釋，新一代伺服器VR200即將量產，伺服器進入新舊交替期，使第3季度伺服器出貨量下滑，但伺服器營收仍是季增，筆電因零件成本上漲且出貨量降溫，諸多因素下，使季毛利率降至4.75%。

廣達指出，VR200伺服器機櫃單價是上一代的2倍，且2027年首季開始將進入出貨高峰，雖然積極跟客戶談改變合約內容，接單模式盼從營收貢獻金額大的Buy-and-sell（買賣）改為扣除關鍵零件如GPU或DRAM的Consignment（客供料）訂單，緩解毛利率下滑壓力，但需要逐筆洽談，2027年上半仍將是Buy-and-sell為主。

公司也回應法人，指2027年全年也仍將是Buy-and-sell模式超過5成的局面，換言之，廣達2027年營收仍將因VR200高單價效應高速成長，毛利率壓力未除，也因此公司呼籲投資人應以營業利益總額成長率做為觀察指標。

除代購代料的龐大資金營運需求，廣達也仍有2028年產能擴張計畫，公司表示原本計畫買友達華亞廠作為2028年產能擴張據點，但經過多次協商，雙方對使用規格跟交付時間表都沒有共識，沒賣到友達廠，2028年的產能需要將轉向海外據點，以加州跟泰國為重心。

廣達指出，目前SMT生產線都擴張差不多了，後續要擴張的是電力容量跟系統測試產線，2027年資本支出400～450億元將與今年持平或微增。

由於AI前景添變數，法人高度關注廣達的擴張產能計畫，對此，廣達表示已取得 CSP 客戶未來 12 至 24 個月的產能預留承諾，因此資本支出是基於確定性極強的資產利用率前提，且廠房是承租走輕資產路線，新增的產能集中電力與散熱基礎設施等具高度通用性，能隨時切換支援各代 GPU、ASIC 或自研晶片，不會有報廢專用設備或固定資產沉默風險，且折舊費用現僅占營業成本約 0.5%。

但法人仍關心，若擴廠後客戶因景氣變數砍單風險，對此，廣達強調客戶目前不僅沒有縮減調整訂單，AI需求強勁，更採取Build-to-order（接單生產）模式，跟客戶有互信基礎，若客戶短暫延遲拉貨也會先取走材料，補償廣達利息及倉儲費用以降低風險。

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