伊雲谷、C&R策略聯盟 創合資公司進軍日本雲端、AI市場

雲端數位管理服務商伊雲谷（6689）11日舉行策略聯盟記者會，宣布與日本東證Prime上市企業株式會社CREEK & RIVER（C&R）締結策略合作，雙方將於日本合資成立新公司「株式会社C&R eCloud Partners」，鎖定日本企業雲端、資安、AI需求強勁，這是伊雲谷首度以合資模式進軍海外。

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示，「伊雲谷拓展海外市場已逾10年，始終秉持品質國際化、服務在地化的信念。日本市場對技術品質、服務穩定與在地信任要求極高，選擇經驗豐富的在地夥伴，能讓我們更快理解客戶需求，事半功倍」。

C&R長期深耕日本企業市場，擁有成熟的客戶網絡與在地洞察，與伊雲谷在雲端技術與服務上的優勢形成良好互補。希望透過這次合作，建立貼近日本市場的服務模式，讓技術與經驗快速轉化為可持續的在地服務與長期客戶價值。

AI 在日本發展快速，帶動新一波企業上雲需求，隨著企業雲端應用規模持續擴大，挑戰也隨之而來，企業面臨雲端成本不斷攀升且日常維運與資安管理日益複雜，如何透過工具善用夥伴技術，管理雲端資源與提升維運效率，已成為企業推動雲端及AI發展時需面對的重要課題。

C&R深耕日本專業人才經紀逾三十年，業務橫跨影像、遊戲、網路、IT等多元產業，合作客戶超過5萬家，具備成熟的在地銷售、客戶關係經營與市場拓展能力，可協助伊雲谷快速建立在地市場接觸管道、服務推廣與業務拓展。

伊雲谷則深耕AWS技術逾10年，將累積的跨國雲端託管經驗產品化，自主打造Atlas 2.0平台，實現維運自動化與成果可視化，讓日本企業對雲端託管服務更有信心。伊雲谷並以多年實戰經驗訓練Atlas 2.0 MSP AI Agent，使跨國維運兼顧品質穩定與高效率，協助企業透過同一平台即可實現雲端成本控管、資安與維運一次到位。