國家核心關鍵技術擴至46項 高階AI晶片載板、無人機飛控技術入列

國家核心關鍵技術列管範圍再擴大。國科會11日預告修正「國家核心關鍵技術項目及其主管機關」，擬將現行42項擴增至46項，新增低軌衛星通訊、高階AI晶片載板、無人機飛控及腸病毒疫苗製造等四項技術，另調整六項既有技術名稱，涵蓋量子科技、太空影像感測及AI網路防禦等領域，以強化國家安全及關鍵產業營業秘密保護。

國科會表示，此次修正主要因應「五大信賴產業」、「AI新十大建設」等政策帶動，國內產業持續投入高階技術研發，部分成果已涉及重要產業競爭優勢及社會安全，因此提出最新修正草案，預告期間為11月11日至25日，預計年底前召開國家核心關鍵技術審議會進行審認，再送行政院公告，正式公告後才會生效。

根據修正草案，此次新增四項技術，分別為國科會主管的「低軌道衛星通訊酬載軟體定義無線通信及波束合成控制技術」、經濟部主管的「IC封測－高階AI晶片載板技術」及「無人機姿態穩定之虛擬化雙作業系統飛控技術」，以及衛福部主管的「腸病毒A71型（EV-A71）疫苗製造技術」。

國科會官員表示，高階AI晶片載板是半導體製造與封裝的重要環節，隨著AI基礎建設需求持續擴張，相關技術的重要性日益提高；無人機飛控技術則配合國內無人機產業發展，強化關鍵技術保護。由於相關技術涉及企業營業秘密，因此草案不會揭露過多細節，未來將由經濟部等技術主管機關協助判斷及認定。

除了新增四項技術，此次也同步調整六項既有技術名稱，包括「衛星操控技術」改為「衛星任務操控技術」、「太空規格CMOS影像感測器技術」改為「太空規格TDI CMOS影像感測器技術」，以及「網路主動防禦技術」改為「AI網路主動防禦技術」等，使技術項目名稱更貼近當前研發及應用方向。

國科會指出，修正後46項國家核心關鍵技術，將涵蓋國防科技、太空、農業、半導體與人工智慧、無人機、資安、量子、能源及生技等領域，未來仍將依國內外產業與技術發展動態，持續評估及調整保護範圍，並配合司法檢調單位，防範境外敵對勢力竊取關鍵技術營業秘密。