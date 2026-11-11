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強茂以車用電子與 AI 為兩大主軸 參展慕尼黑 electronica 2026

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
強茂以車用電子與 AI 為兩大參展主軸，參展慕尼黑electronica 2026。公司／提供
強茂以車用電子與 AI 為兩大參展主軸，參展慕尼黑electronica 2026。公司／提供

功率元件廠強茂（2481）以車用電子與 AI 為兩大參展主軸，參展慕尼黑electronica 2026，展示第三代車用MOSFET、碳化矽（SiC）MOSFET、AI 伺服器機櫃電源解決方案及IC整合式馬達控制技術，回應全球客戶對高效率電源轉換、系統可靠度及智慧控制應用日益提升的需求。

開展首日，強茂展位吸引來自不同市場的客戶與產業夥伴到訪，現場交流氣氛熱絡。參觀者駐足觀看車用水泵、油泵及機器人靈巧手等動態展示，並與強茂技術及業務團隊深入討論產品性能、系統設計與應用需求。從車用電源與熱管理到 AI 伺服器高功率密度供電，參觀者可透過現場展示了解功率半導體與馬達控制技術如何應用於實際系統設計。

隨著全球汽車電動化與電子化持續發展，車用電源管理、電動水泵及熱管理系統對能源效率、散熱性能與可靠度提出更高要求。尤其在車用 12 V 電源系統中，如何降低導通損耗、減少發熱並提升系統運作效率，已成為車用電子設計的重要課題。

強茂此次展出40 V第三代車用 MOSFET，透過低導通電阻（RDS(on)）與優化的性能指標（FOM），協助客戶降低功率損耗、改善散熱設計，並兼顧車用系統對可靠度與產品小型化的需求。結合車規可靠性驗證與多元封裝選擇，為車用電源轉換、電路保護及馬達驅動提供功率元件選擇。80V、100V產品亦於2027量產，應用於48V電源系統。

強茂旗下興茂科技也於展位帶來IC整合式馬達控制方案，透過車用水泵與油泵的動態展示，讓參觀者直接了解馬達控制技術在車輛熱管理系統中的應用。從功率元件選用到馬達控制方案整合，強茂持續協助客戶因應車用電子對效率、控制精度與系統整合的設計需求。

隨著生成式 AI 與高效能運算快速發展，AI 伺服器機櫃的電力需求持續攀升，推動資料中心電源架構朝更高功率密度與能源效率發展。從現有 48 V／54 V 配電系統，到產業積極布局的下一代 800 VDC 高壓直流架構，如何降低電力損耗、控制系統溫升並維持穩定供電，正成為 AI 基礎設施的重要設計挑戰。

強茂此次展示 AI 伺服器機櫃電源方案，聚焦 Hot-Swap（熱插拔）與 ORing（冗餘電源管理）兩大關鍵應用。低導通電阻 MOSFET 有助於降低高電流供電路徑中的功率損耗與發熱，並支援電源模組熱插拔、冗餘供電及反向電流阻隔等設計需求。

強茂 慕尼黑 車用電子

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