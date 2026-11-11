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志聖首度參展歐洲半導體展 攜 G2C+聯盟拓先進封裝商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
半導體設備廠志聖首度參與歐洲國際半導體展SEMICON Europa 2026。公司／提供
半導體設備廠志聖首度參與歐洲國際半導體展SEMICON Europa 2026。公司／提供

半導體設備廠志聖（2467）首度參與歐洲國際半導體展SEMICON Europa 2026，透過台灣館展示先進封裝關鍵製程設備，並結合G2C+聯盟的跨領域技術與整合優勢，深化與國際客戶交流，拓展歐洲市場及全球服務布局。

SEMICON Europa 2026於11月10日至13日在德國慕尼黑展覽中心舉行。志聖表示，此次參展除展示設備與製程技術，也希望透過面對面交流，掌握歐洲半導體產業技術發展及客戶需求，作為後續產品開發與服務布局的依據，進一步建立合作關係。

本次展出以先進封裝製程設備為主題，聚焦關鍵熱製程需求，涵蓋自動烘烤設備、真空／壓力烘烤設備，以及潔淨惰性氣體自動烘烤設備等，呈現在精密溫控、真空壓力及自動化製程整合方面的技術能力。

志聖指出，隨先進封裝技術持續演進，設備須配合客戶製程需求調整，公司透過相關熱製程解決方案，協助客戶提升製程穩定性與生產效率。此次也藉由G2C+聯盟的技術整合與合作優勢，向國際客戶展示跨領域合作成果，爭取更多交流與合作機會。

志聖長期以「壓、貼、撕、烤」為核心技術，深耕半導體及電子產業製程設備。今年適逢成立60周年，公司從早期設備製造起步，歷經PCB、顯示器至半導體產業的多次轉型，持續依客戶需求發展關鍵製程設備，並透過產業合作擴大技術與服務能力。

志聖表示，將秉持「皆大歡喜」的經營理念，持續精進技術、深化客戶合作，並以此次首度參與歐洲半導體展為契機，進一步貼近國際市場需求，拓展全球半導體供應鏈布局。

半導體 歐洲 志聖

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