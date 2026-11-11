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立碁端出1.6T LPO 四大關鍵技術 鋪路 CPO 與3.2T 次世代規格

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立碁1.6T LPO 階段性產品展示，其中包含雷射模組、FAU 光纖模組、高頻電路以及依據產業規範製樣的 LPO type 2 的殼體設計。公司／提供
立碁1.6T LPO 階段性產品展示，其中包含雷射模組、FAU 光纖模組、高頻電路以及依據產業規範製樣的 LPO type 2 的殼體設計。公司／提供

搶攻AI與高效能運算（HPC）商機，LED廠立碁（8111）矽光子布局邁入成果收割期。立碁攜手千才科技（Liverage）及荷蘭PHIX等跨國夥伴推動的台荷國際聯合研發計畫，近日於荷蘭PIC Summit Europe 2026展會中，正式端出1.6T LPO光收發模組階段性研發成果，大秀次世代光通訊技術整合實力。

這項台荷聯合研發計畫以攻頂3.2T高速光收發模組為終極目標，結合台廠在光通訊模組、高頻高速電路及先進封裝製程的優勢，以及荷蘭夥伴在矽光子晶片與精密光學封裝的專業，逐步建立下一世代高速光通訊的關鍵技術與系統整合能量。

立碁此次在PIC Summit展出的1.6T LPO光收發模組，以OSFP-XD DR8架構為設計基礎，採單通道200Gbps、八通道總傳輸速率1.6Tbps規格。

技術內容涵蓋四大核心，包括模組殼體與散熱機構設計、1310nm高功率100mW以上CW雷射光源模組、高整合度TOSA／ROSA矽光子晶片與FAU光引擎精密光路封裝架構，以及200G/lane載板與主板高速高頻電路布局設計。

在各項技術細節方面，模組殼體聚焦高密度光電整合、熱管理與機構可靠度，現場並展示依據產業規範製樣的LPO type 2殼體設計；CW雷射光源則端出單路、雙路及四路模組架構，以20dBm等級光源設計結合溫控與電源管理技術。

在TOSA／ROSA光學架構上，研發團隊以矽光子晶片（PIC）為核心，整合光纖陣列單元（FAU）、高效率光纖耦合、光隔離器及準直透鏡等精密光學元件，透過精密主動式光學對位技術，降低光耦合損耗並拉高光路穩定性。

此外，針對單通道200Gbps高速訊號需求，亦導入高頻電路布局、訊號完整性（SI）及電源完整性（PI）設計，推動高速PAM4訊號傳輸與光電模組整合。

立碁表示，透過台荷跨國聯合研發合作，不僅能加速矽光子與高速光通訊技術整合，更有助於串聯國際研發資源，建立從雷射光源、矽光子光學引擎、精密光學封裝到高速光收發模組的完整自主技術能力。

展望後市，立碁指出，研發團隊將以本次1.6T LPO階段性成果為基礎，持續推進單通道200G高速傳輸、光電整合與封裝可靠度性能驗證，全力朝3.2T高速光收發模組的最終開發目標邁進。

同時，相關整合光電特性的雷射模組研發技術，未來亦可延伸作為開發外置雷射光源模組（ELSFP）的基礎，切入近封裝光學（NPO）及共同封裝光學（CPO）等先進架構，提升在全球AI資料中心與矽光子供應鏈的關鍵技術競爭力。

整合式雷射模組單顆、兩顆和四顆產品，依據OIF法規開發中的ELSFP。公司／提供
整合式雷射模組單顆、兩顆和四顆產品，依據OIF法規開發中的ELSFP。公司／提供

矽光子 光通訊 LED

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