快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

新思科技攜手台積 以代理式AI與先進設計加速AI系統創新

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新思科技攜手台積公司，以代理式AI與先進設計加速AI系統創新。路透
新思科技攜手台積公司，以代理式AI與先進設計加速AI系統創新。路透

思科技今日發表與台積公司的創新成果，可加速次世代AI、高效能運算(HPC)與先進半導體系統的開發。透過AI驅動的EDA流程、多物理場感知的簽核方式、多晶粒設計流程以及通過矽晶片實際考驗的介面與基礎IP，新思科技與台積公司協助客戶因應與日俱增的設計複雜性，同時加速台積公司最新製程與先進封裝技術的採用。

新思科技與台積公司攜手讓客戶導入最新的矽晶片技術。最新的成果包括橫跨數位與類比流程的A14製程認證，以及支援代理式AI功能。這些取得認證的流程提供客戶完整的設計方法，包括從實作一路到簽核，以便加速針對台積公司A14製程技術的設計收斂。

新思科技正與台積公司在類比的設計領域協作，以便針對A14製程促成元件佈線，這對於先進的類比自動布局與繞線是關鍵里程碑，可以提升實體布局的生產力，並加速先進製程技術的採用。

新思科技與台積公司攜手合作，利用代理式AI的功能讓類比、數位與多晶粒設計工作流程完成自動化，達成更高的生產力與自主性。新思科技的Custom Compiler客製化設計解決方案可以加速類比設計遷移，而其Fusion Compiler解決方案則使用大語言模型輔助的分析，提升生產力。

此外，為了達成多晶粒設計更快速的異質整合，使用新思科技3DIC Compiler平台的全新代理式AI小晶片布局規劃的協同優化流程，可自動化完成複雜的晶片布局規劃任務，並加速設計收斂且支援台積公司的3DFabric技術。

台積 思科 設計

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

立碁端出1.6T LPO 四大關鍵技術 鋪路 CPO 與3.2T 次世代規格

搶攻AI與高效能運算（HPC）商機，LED廠立碁（8111）矽光子布局邁入成果收割期。立碁攜手千才科技（Liverage）及荷蘭PHIX等跨國夥伴推動的台荷國際聯合研發計畫，近日於荷蘭PIC Summit Europe 2026展會中，正式端出1.6T LPO光收發模組階段性研發成果，大秀次世代光通訊技術整合實力。

鈺創財報／第三季稅後獲利24.9億元 每股純益7.59元

鈺創科技 (5351) 今日公布董事會通過之2026年第三季合併財務報告，第三季合併營收67億9,200萬元，季增38.6%，年增達535%。第三季歸屬母公司稅後淨利24億9,300萬元，稅後每股淨利為7.59元。累計前三季合併營收144.26億元，歸屬母公司稅後淨利為46億8,700萬元，稅後每股淨利為14.28元。

工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI 發展不能忘記傳統產業

全國工業總會今日舉行第80屆工業節慶祝大會。工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣今年迎來39年未見的經濟成長榮景，過去39年來GDP沒有那麼好過，肯定台灣整體經濟發展成果。

國科會核准六件科學園區投資案 總額103億元

半導體、人工智慧（AI）及低碳能源成為科學園區新一波投資重點。國科會11日召開第36次科學園區審議會，通過六件投資案，總投資總額約103.07億元，此外尚有9件增資案，合計增資計25.7億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。