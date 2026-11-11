新思科技與台積電合作 促成CPO光互連架構系統推進

新思科技今日宣布，隨著新一代的AI系統帶動前所未見的供電需求，整合式穩壓器（IVR）已躍升成為多晶粒設計中提升用電效率與電源完整性的關鍵技術。新思科技的3DIC Compiler平台，目前已經可以讓設計人員在統一的環境中針對先進封裝，在台積公司的CoWoS®技術上高效進行IVR的共同設計與模擬。

此外，因應光學互連技術對於實現高效、高速的系統連接的重要性與日俱增。新思科技持續與台積電合作，透過橫跨3DIC實作與多物理場分析及優化的整合式光學與電子共同設計流程，利用台積公司的COUPE技術，促成共同封裝光學(CPO)設計，並協助雙方共同的客戶高效地開發並驗證採用多晶粒設計的先進光學互連架構系統。

新思科技與台積公司的合作，正以業界產品選項最廣且通過矽驗證的介面、基礎與晶片生命週期管理(SLM) IP組合，加速新一代的AI、高效能運算、資料中心、邊緣與實體AI系統發展。這些IP都已針對台積公司先進製程技術完成優化。共於在台積公司N5、N3P與N2P技術的首次投片成功基礎上，新思科技持續擴大其生態系就緒的IP產品選項，以協助客戶降低風險、加速產品上市時程，並達成嚴苛的功耗、效能與可擴展性目標。

此外，針對台積公司的N2P製程，新思科技為AI與高效能運算設計，達成多項關鍵IP支援與成功投片的里程碑，包括PCIe 7.0、HBM4、LPDDR6/5X/5、224G 乙太網路PHY、UCIe與 OTP，以及先進的SLM製程、電壓與溫度(PVT)監控IP。這些解決方案共同提供高頻寬連接、記憶體效能,以及因應日益嚴苛 AI 工作負載所需的即時系統智能。

在推動多晶片創新方面,新思科技於台積電N3P測試晶片上展示整合 CoWoS-S 中介層的 UCIe-A 32G/40G 矽驗證成果,驗證了 AI 系統所需的高速晶粒對晶粒連接能力。新思科技近期已於 2 奈米與 3 奈米製程節點完成 64G UCIe IP 投片，該 IP 提供內建 DFT 功能的系統內可見性。

新思科技近期也針對台積公司的N3P與N2P製程，擴展其通過矽驗證的基礎、MIPI與記憶體IP的產品組合，並正在開發涵蓋6 奈米至3 奈米的緊湊型製程技術 IP。這些解決方案能協助客戶以更高度的整合、更低的功耗加速在AI、資料中心、網路、行動、車用與邊緣AI等應用中部署智慧多功能系統。