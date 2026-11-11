快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

新思科技與台積電合作 促成CPO光互連架構系統推進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新思科技與台積電合作 促成CPO光互連架構系統推進。路透
新思科技與台積電合作 促成CPO光互連架構系統推進。路透

新思科技今日宣布，隨著新一代的AI系統帶動前所未見的供電需求，整合式穩壓器（IVR）已躍升成為多晶粒設計中提升用電效率與電源完整性的關鍵技術。新思科技的3DIC Compiler平台，目前已經可以讓設計人員在統一的環境中針對先進封裝，在台積公司的CoWoS®技術上高效進行IVR的共同設計與模擬。

此外，因應光學互連技術對於實現高效、高速的系統連接的重要性與日俱增。新思科技持續與台積電合作，透過橫跨3DIC實作與多物理場分析及優化的整合式光學與電子共同設計流程，利用台積公司的COUPE技術，促成共同封裝光學(CPO)設計，並協助雙方共同的客戶高效地開發並驗證採用多晶粒設計的先進光學互連架構系統。

新思科技與台積公司的合作，正以業界產品選項最廣且通過矽驗證的介面、基礎與晶片生命週期管理(SLM) IP組合，加速新一代的AI、高效能運算、資料中心、邊緣與實體AI系統發展。這些IP都已針對台積公司先進製程技術完成優化。共於在台積公司N5、N3P與N2P技術的首次投片成功基礎上，新思科技持續擴大其生態系就緒的IP產品選項，以協助客戶降低風險、加速產品上市時程，並達成嚴苛的功耗、效能與可擴展性目標。

此外，針對台積公司的N2P製程，新思科技為AI與高效能運算設計，達成多項關鍵IP支援與成功投片的里程碑，包括PCIe 7.0、HBM4、LPDDR6/5X/5、224G 乙太網路PHY、UCIe與 OTP，以及先進的SLM製程、電壓與溫度(PVT)監控IP。這些解決方案共同提供高頻寬連接、記憶體效能,以及因應日益嚴苛 AI 工作負載所需的即時系統智能。

在推動多晶片創新方面,新思科技於台積電N3P測試晶片上展示整合 CoWoS-S 中介層的 UCIe-A 32G/40G 矽驗證成果,驗證了 AI 系統所需的高速晶粒對晶粒連接能力。新思科技近期已於 2 奈米與 3 奈米製程節點完成 64G UCIe IP 投片，該 IP 提供內建 DFT 功能的系統內可見性。

新思科技近期也針對台積公司的N3P與N2P製程，擴展其通過矽驗證的基礎、MIPI與記憶體IP的產品組合，並正在開發涵蓋6 奈米至3 奈米的緊湊型製程技術 IP。這些解決方案能協助客戶以更高度的整合、更低的功耗加速在AI、資料中心、網路、行動、車用與邊緣AI等應用中部署智慧多功能系統。

CPO 台積 台積電

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

立碁端出1.6T LPO 四大關鍵技術 鋪路 CPO 與3.2T 次世代規格

搶攻AI與高效能運算（HPC）商機，LED廠立碁（8111）矽光子布局邁入成果收割期。立碁攜手千才科技（Liverage）及荷蘭PHIX等跨國夥伴推動的台荷國際聯合研發計畫，近日於荷蘭PIC Summit Europe 2026展會中，正式端出1.6T LPO光收發模組階段性研發成果，大秀次世代光通訊技術整合實力。

工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI 發展不能忘記傳統產業

全國工業總會今日舉行第80屆工業節慶祝大會。工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣今年迎來39年未見的經濟成長榮景，過去39年來GDP沒有那麼好過，肯定台灣整體經濟發展成果。

國科會核准六件科學園區投資案 總額103億元

半導體、人工智慧（AI）及低碳能源成為科學園區新一波投資重點。國科會11日召開第36次科學園區審議會，通過六件投資案，總投資總額約103.07億元，此外尚有9件增資案，合計增資計25.7億元。

Google Pixel Tag今晚開賣！助用戶定位隨身物品 電力最長可續航一年

Google 11日正式推出第一款藍牙定位器「Google Pixel Tag」，可以透過Google的尋找中心幫助安全且快速地定位重要物品。無論是鑰匙、錢包，或行李箱，Pixel Tag都能成為尋找心愛物品的實用助手，且擁有最長一年的電池續航力，並輕鬆自行更換電池。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。