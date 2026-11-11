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工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI 發展不能忘記傳統產業

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
工總理事長潘俊榮在第80屆工業節慶祝大會上致詞。工總／提供
工總理事長潘俊榮在第80屆工業節慶祝大會上致詞。工總／提供

全國工業總會今日舉行第80屆工業節慶祝大會。工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣今年迎來39年未見的經濟成長榮景，過去39年來GDP沒有那麼好過，肯定台灣整體經濟發展成果。

潘俊榮也表示，賴總統上任以來，台灣經濟表現亮眼，認為「賴總統是有福氣的人」，也稱讚賴總統找到卓榮泰擔任行政院長，讓國家政務推動順利。他強調，企業界應持續向前邁進，與政府站在一起、緊密合作，共同打拚。

他也再次喊話，台灣除了與AI同行，還有最重要的兩件事：一是超過50年以上的老房一定要拆除；再來就是別忘記傳統產業是台灣的基礎。

潘俊榮指出，過去80年來，在一代代工業人持續傳承、拚搏下，為今天台灣的經濟發展打下了良好的基石。工業總會在台灣經濟發展史中扮演不可或缺的關鍵角色，感謝歷任理事長在每個重要階段，無私奉獻心力，且無畏無懼地為工業界發聲，要向他們表達誠摯的欽佩與敬意。

他還指出，傳統產業始終是帶動經濟繁榮與穩定社會的堅定磐石，再次呼籲政府：AI科技固然重要，但也必須兼顧傳統產業的轉型。政府應積極引導傳統產業與AI共舞，讓兩者在發展道路上同行，切莫讓傳統產業在數位浪潮中落了隊。他也強調產業界絕對是國家的後盾、政府的靠山，一定會與政府保持密切合作。呼籲全體產業界一定要與政府共同打拚，全力跟隨政府推動五大信賴產業及 AI 新十大建設等各項重大國家建設，朝正確方向發展並帶動產業繁榮。

行政院院長卓榮泰在致詞中表示，在高科技產業帶動下，百工百業共同打拚出亮眼成績，現階段是台灣最好的時代。政府將落實「均衡台灣」，除推動五大信賴產業與AI新十大建設外，更致力讓經濟果實普及全民與百工百業共享；同時透過專法及百億預算全力協助中小微企業轉型升級，並完善調度水電基礎建設與充裕人力資源。他強調國家進步的動力掌握在產業界與政府手中，政府已擬定具體計畫與方向，呼籲產業界與政府團結同行，在既有80年的深厚基礎上持續創新、再創經濟新高峰。

當前全球供應鏈重組與AI快速發展，半導體已成為驅動各行各業升級的核心基礎，而台積電更是全球供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐。基此，本次大會特別邀請台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清發表專題演講，以「AI浪潮下半導體產業的挑戰與機會」為題，盼能在產業轉型與歷史傳承的關鍵時刻，為台灣下一個階段的產業發展帶來啟發。

在活動中，內政部吳堂安次長代表內政部頒發115年度工礦團體「優良理監事」、「績優團體」及「優良會務人員」等獎項，以表揚他們在推動台灣工業發展上的努力和貢獻。經濟部產業發展署邱求慧署長也代表經濟部對創業超過50年的廠商頒發了歷史悠久廠商獎座，以感謝這些企業長期以來的堅持與努力，對台灣經濟的永續發展做出貢獻。

工總今日舉行「第80屆工業節慶祝大會」。行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、內政部次長吳堂安，以及海基會董事長蘇嘉全等政府官員與工商界領袖與會。今年逢第80屆工業節，擴大舉辦慶祝活動；此次大會以「工業八十·智領未來」為主題，近三千位工業界人士參與。

總理 傳統產業 經濟發展

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