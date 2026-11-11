國科會核准六件科學園區投資案 總額103億元

半導體、人工智慧（AI）及低碳能源成為科學園區新一波投資重點。國科會11日召開第36次科學園區審議會，通過六件投資案，總投資總額約103.07億元，此外尚有9件增資案，合計增資計25.7億元。

國科會表示，本次核准投資案涵蓋積體電路、生物技術、電腦及周邊等產業，包括利易達半導體設備、艾普森生醫、悟智、吉兔喜致賦及氫禾低碳等五家公司，另有一件投資案不公開。

其中，半導體設備業者利易達半導體設備將投資約3,300萬元，進駐中部科學園區台中園區，主要發展新世代微米曝光設備、高能相干光源系統及磁浮傳送平台等技術。

國科會指出，利易達自主研發的12吋晶圓光罩對準機，具備1微米解析度，並可因應先進封裝方形基板需求，提供310×310毫米的大面積曝光能力。此外，該公司採用365奈米UV LED光源取代傳統汞燈，兼顧節能效益，並結合極紫外光（EUV）及真空紫外光（VUV）相干光源，應用於奈米級缺陷與光罩護膜檢測，有助提升國內半導體關鍵設備自主供應能力。

AI智慧製造方面，悟智將投資約1,400萬元進駐中科台中園區，發展AI影像分類、人員作業行為監控、缺陷生成及自動光學檢測等系統，鎖定半導體、先進封裝、印刷電路板（PCB）及高階電子產品檢測需求。

國科會表示，悟智透過AI深度學習及機器視覺技術，整合影像擷取、瑕疵辨識及自動化檢測，並利用AI生成缺陷影像補充訓練樣本，提升複雜瑕疵辨識能力，協助製造業降低人工檢測成本與操作錯誤風險。

另一家吉兔喜致賦將投資6,000萬元進駐竹科新竹園區，布局半導體設備實體AI模型、數位工程及虛實整合機器人技術。透過工程物理與AI代理模型，該公司可將傳統工程模擬所需的數小時縮短至秒級，加快半導體設備設計、測試及驗證流程。

低碳能源方面，氫禾低碳將投資2億元進駐中科台中園區，開發氨轉氫發電及廢氫回收技術，將半導體與光電製程產生的廢氨回收純化，再經裂解產氫後發電，同時回收製程廢氫，轉化為低碳氫氣或電力。

國科會指出，相關系統可就近供應園區廠商低碳電力，減少能源傳輸損耗及碳排放，並協助企業因應國際供應鏈減碳要求。

生技產業方面，艾普森生醫將投資3億元進駐竹科生醫園區，發展肝癌及多癌種循環腫瘤DNA（ctDNA）甲基化檢測技術。該公司已於2025年取得衛福部實驗室開發檢測（LDTs）認證，未來將建置符合優良製造規範（GMP）的生產基地，推動癌症檢測服務轉化為標準化試劑產品，並布局國際市場。