Google Pixel Tag今晚開賣！助用戶定位隨身物品 電力最長可續航一年

Google 11日正式推出第一款藍牙定位器「Google Pixel Tag」，可以透過Google的尋找中心幫助安全且快速地定位重要物品。無論是鑰匙、錢包，或行李箱，Pixel Tag都能成為尋找心愛物品的實用助手，且擁有最長一年的電池續航力，並輕鬆自行更換電池。

Google Pixel Tag將於台灣時間11月11日晚上11點在 Google商店正式開賣，並於中華電信與網路門市、台灣大哥大與myfone網路門市、神腦國際與神腦生活購物、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、地標網通同步推出，單入組售價為999元、四件組售價為3,390元。

在設計上，Pixel Tag採用輕薄且耐用的不鏽鋼材質，不易彎折或碎裂，即使是放在口袋或包包裡也不怕擠壓裂開。而且，機身支援 IP67 防塵防水等級 ，雨天通勤或戶外活動都能從容應對。

Pixel Tag內建揚聲器，能夠發出提示聲，讓用戶快速找到物品的位置。如果用戶找不到手機，可以按兩下Pixel Tag上的按鈕讓手機發出聲響，反向找到手機的位置。

想要尋找物品時，用戶只要打開「尋找中心」應用程式，就能在地圖上看到物品的位置。只要在藍牙範圍內，可以讓 Pixel Tag 發出聲響。Pixel Tag 結合超寬頻與藍牙通道探測（Bluetooth Channel Sounding）技術，能夠更精準定位物品位置，並在手機上提供視覺化的距離與方向指引。