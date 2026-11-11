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LINE Premium「預約訊息」功能登場 可指定時間自動傳送

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE 11日宣布，LINE Premium新功能「預約訊息」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，試用期間預計到2027年1月下旬。路透社
LINE 11日宣布，LINE Premium新功能「預約訊息」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，試用期間預計到2027年1月下旬。路透社

LINE 11日宣布，LINE Premium新功能「預約訊息」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，試用期間預計到2027年1月下旬，試用期間結束後轉為LINE Premium會員專屬功能。用戶於LINE Labs中啟用該功能後，即可事先準備訊息，設定指定日期與時間，由系統自動傳送。可設定最快5分鐘後、最長1年內傳送訊息。無論是想準時送上的生日祝福、提醒朋友聚會時間，或是工作及生活中的重要事項，都能提前安排，不必擔心忙碌時忘記傳送，讓傳訊更方便，也讓每一份關心與提醒都能在適合的時機送達。

透過全新「預約訊息」功能，用戶只要提前準備訊息內容並設定傳送時間，即可交由系統自動送出，不必等到指定時間再開啟聊天室操作。例如，提前準備好友的生日祝福，在生日當天準時送上心意；與朋友相約聚會時，預先設定提醒訊息，讓大家記得集合時間及攜帶物品；或是需要聯繫不同時區的親友與工作夥伴，也能選擇適合對方的時間傳送訊息，減少因時差造成的打擾。

「預約訊息」目前支援文字訊息，包含網址連結、標註提醒及系統內建表情符號。用戶可設定最快5分鐘後、最長1年內傳送訊息，無論是近期的待辦提醒或提早準備的重要祝福，都能依照需求安排。

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