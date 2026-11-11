快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

思科導入Anthropic資安模型 推前沿AI紅隊演練及Agent Observability

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

思科宣布將Anthropic旗下的Claude Mythos導入AI Defense，針對AI應用程式及AI代理進行紅隊演練，協助資安防禦團隊運用前沿的對抗性推理能力，對AI系統進行全面的壓力測試。結合Splunk Agent Observability及Cisco IQ的最新升級，協助企業邁向全新的可信任時代，協助企業以機器級速度保護、觀測並治理AI代理。

思科全球總裁兼首席產品長Jeetu Patel表示，無法保護、治理或觀測的系統，就無法實現規模化擴展。透過結合先進的AI執行階段防護能力，與以機器級速度運作的AI代理品質控管功能，打造持續運作的信任閉環，在保護AI代理免於遭受攻擊的同時，確保每一筆Token支出都能帶來可衡量的商業價值。

思科宣布將Anthropic旗下的Claude Mythos導入AI Defense，針對 AI 應用程式及AI代理進行紅隊演練。思科AI Defense解決方案已協助數百名客戶在AI模型、應用程式及AI代理投入正式生產環境前，識別關鍵資安漏洞。其自適應紅隊演練功能，讓資安團隊能夠快速針對目標系統設計客製化的多步驟攻擊測試，以識別特定風險，即將開放給指定企業使用。Claude Mythos憑藉先進的推理能力進一步強化此框架，協助規畫真正具有實際意義的測試，並將相關結果轉化為針對各個系統的攻擊思路。

思科 Anthropic

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

保險業 AI 使用率升至53% 國泰產險強化內部治理

Anthropic將在美IPO 估值上看1.4兆美元

東捷資訊財報／企業資安防護需求升溫催熱商機 第3季營收穩健成長

超微新品亮相 戴爾、聯想等五大廠站台、端出整合方案

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

立碁端出1.6T LPO 四大關鍵技術 鋪路 CPO 與3.2T 次世代規格

搶攻AI與高效能運算（HPC）商機，LED廠立碁（8111）矽光子布局邁入成果收割期。立碁攜手千才科技（Liverage）及荷蘭PHIX等跨國夥伴推動的台荷國際聯合研發計畫，近日於荷蘭PIC Summit Europe 2026展會中，正式端出1.6T LPO光收發模組階段性研發成果，大秀次世代光通訊技術整合實力。

工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI 發展不能忘記傳統產業

全國工業總會今日舉行第80屆工業節慶祝大會。工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣今年迎來39年未見的經濟成長榮景，過去39年來GDP沒有那麼好過，肯定台灣整體經濟發展成果。

國科會核准六件科學園區投資案 總額103億元

半導體、人工智慧（AI）及低碳能源成為科學園區新一波投資重點。國科會11日召開第36次科學園區審議會，通過六件投資案，總投資總額約103.07億元，此外尚有9件增資案，合計增資計25.7億元。

Google Pixel Tag今晚開賣！助用戶定位隨身物品 電力最長可續航一年

Google 11日正式推出第一款藍牙定位器「Google Pixel Tag」，可以透過Google的尋找中心幫助安全且快速地定位重要物品。無論是鑰匙、錢包，或行李箱，Pixel Tag都能成為尋找心愛物品的實用助手，且擁有最長一年的電池續航力，並輕鬆自行更換電池。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。