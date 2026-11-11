思科導入Anthropic資安模型 推前沿AI紅隊演練及Agent Observability

思科宣布將Anthropic旗下的Claude Mythos導入AI Defense，針對AI應用程式及AI代理進行紅隊演練，協助資安防禦團隊運用前沿的對抗性推理能力，對AI系統進行全面的壓力測試。結合Splunk Agent Observability及Cisco IQ的最新升級，協助企業邁向全新的可信任時代，協助企業以機器級速度保護、觀測並治理AI代理。

思科全球總裁兼首席產品長Jeetu Patel表示，無法保護、治理或觀測的系統，就無法實現規模化擴展。透過結合先進的AI執行階段防護能力，與以機器級速度運作的AI代理品質控管功能，打造持續運作的信任閉環，在保護AI代理免於遭受攻擊的同時，確保每一筆Token支出都能帶來可衡量的商業價值。

思科宣布將Anthropic旗下的Claude Mythos導入AI Defense，針對 AI 應用程式及AI代理進行紅隊演練。思科AI Defense解決方案已協助數百名客戶在AI模型、應用程式及AI代理投入正式生產環境前，識別關鍵資安漏洞。其自適應紅隊演練功能，讓資安團隊能夠快速針對目標系統設計客製化的多步驟攻擊測試，以識別特定風險，即將開放給指定企業使用。Claude Mythos憑藉先進的推理能力進一步強化此框架，協助規畫真正具有實際意義的測試，並將相關結果轉化為針對各個系統的攻擊思路。