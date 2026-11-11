TrendForce：整機庫存堆高 部分PC OEM調整2027年記憶體採購策略

根據TrendForce最新記憶體產業研究，記憶體價格上漲超過一年，消費性電子產業成本壓力與日俱增。筆電出貨量預估自2026年第3季起明顯季減，PC OEM正面臨銷售疲弱、整機庫存堆高的雙重挑戰，部分業者已計劃調整2026年第4季、甚至2027年第1季的記憶體採購規模，並可能擴大貼牌機種的出貨比重。

TrendForce表示，PC OEM為因應記憶體價格攀升，2026年將部分需求提前至上半年備貨生產。然而，終端售價調高造成亞洲、歐洲銷售走弱，目前OEM端、北美通路的整機庫存皆逐步升高。第3季筆電出貨量季減15.8%，預期第4季仍可能有個位數百分比的衰退。這種情況促使部分OEM重新檢視整機產品規畫，有意於2027年擴大貼牌機種出貨比重，並搭配降規顆粒，以及較低核心的CPU。

觀察PC OEM的DRAM需求，先前因價格大幅上漲，部分品牌有超額下單情形。整體而言，由於整機出貨量下降，OEM端的DRAM庫存周數自第3季起已有提升，預期於第4季繼續堆高，目前已有業者對記憶體原廠重新討論2027年度的需求品項組合。

在DRAM供給端，由於AI應用需求穩健，原廠已初步計畫2027年將縮減PC DRAM供應。不過，因相關產能去化壓力較小，且為長期布局邊緣AI應用，原廠仍需與客戶維持戰略合作，對價格漲幅有小幅收斂的彈性。綜合上述因素，TrendForce預估2026年第4季PC DRAM合約價格將季增13-18%，漲幅較前一季縮減。

分析PC OEM的Client SSD需求，由於整機BOM cost全面提高，調升終端售價已影響買氣，OEM廠只能對SSD等零組件展開嚴格的成本控管，同時堅決抗漲。在終端需求疲軟，整機庫存偏高的情況下，2026年第4季品牌廠對Client SSD的採購全面下降，僅維持基本生產排程所需，2027年第1季採購計畫也出現下修。

另一方面，Client SSD的產能持續受AI應用排擠，原廠為降低生產效益較低的小容量產品比重，提高其漲價比例以制衡需求。在主流容量段，由於中系業者、模組廠的報價漲幅較低，獲得較多訂單，稀釋其他原廠維持較高報價對整體價格的影響。TrendForce預估，第4季Client SSD合約價季增幅在5%內，較上季明顯收斂。