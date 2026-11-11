東元攜GMI Cloud建置AI模組化資料中心 首期6.4MW、9個月快速交付

東元（1504）海外AI算力基礎建設傳出新斬獲，公司11日宣布攜手AI Cloud服務商GMI Cloud以及凱信數基（KSDI），於日本九州鹿兒島縣薩摩川內市打造AI模組化資料中心（MDC）。

東元在此次合作案中扮演承攬商關鍵角色，主導設計、機電系統整合與技術指導，預計以9個月快速工期交付首期6.4MW案場，全案預計2027年完工。

東元董事長利明献指出，AI運算需求快速爆發，帶動資料中心基礎建設朝高功率密度、模組化及快速交付方向演進。東元結合電力、冷卻及機電系統整合實力，正積極從單純的設備供應商轉型為AI基礎建設整合服務商，此次參與日本AI Factory建置計畫，不僅是拓展日本市場的重要里程碑，也展現台廠在全球AI基建供應鏈的關鍵整合地位。

GMI Cloud創辦人暨執行長Alex Yeh則表示，隨著生成式AI自模型實驗跨入實際部署階段，可規模化的推論基礎架構更加重要，客戶需要的是在單一平台上整合運算、推論至AI代理（AI Agent）的完整技術堆疊；他強調，在AI基礎設施領域「交付日期就是承諾」，透過東元的機電與模組化經驗，將能加速日本與全球客戶的AI算力落地。

此外，東元表示，為鞏固日本在地工程服務量能，已進一步與日本信越科學產業及Kraftia株式會社簽署三方合作備忘錄（MOU），第一階段將以爭取350MW營運容量為目標，全力搶攻日本及全球AI資料中心基建商機。