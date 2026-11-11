冷凍櫃變烤箱…駭客攻擊走進日常生活 KPMG：民生設備成資安新破口

近日媒體報導，法國多家連鎖超市的冷凍溫控系統遭駭客遠端操控，冷凍櫃在數小時內異常升溫，造成食品報廢、門市營運受影響，更有消息傳出，法國有3處區域性血液庫的冷藏系統，也遭到類似攻擊。數月前美國軍方亦有多處基地接連發生類似案件，路透社也透露五角大廈目前正朝網路入侵方向展開調查。上述事件顯然並非以竊取資料或勒索贖金為目的，而是透過實體設備更改設定，進而破壞食品，影響正常社會運行，也證明了網路攻擊已由資訊系統擴大到企業營運場址，攻擊目標業擴大到一般民眾。

KPMG亞太區政府領域資安主持人邱述琛表示，這是全球首見直接衝擊民生食物供應鏈的大型網路攻擊事件，目前資訊顯示，駭客並沒有竊取資料、也沒有勒索贖金，而選擇在一夜之間讓超市冷櫃變質清空，顯然是想透過媒體報導，加深民眾印象，試圖影響社會正常運作。

其實冷藏設備不只用在生鮮食品的運輸與配送過程，像是疫苗培育與保存之醫院、診所、藥局及高科技業，也廣泛運用冷藏設備，如果遭到大規模破壞，其風險將不容小覷。而近期連續發生之案例，充分顯示駭客已將鎖定攻擊之目標，從關鍵基礎設施擴大至關鍵民生服務的資安警訊，必須加以關注並積極回應。

邱述琛提醒，從目前揭露資訊觀察，駭客入侵的整個過程並不需要高深技術，只是找到了一個沒有上鎖的入口；有資安研究機構在實驗室以AI工具依公開漏洞重現攻擊，僅需28分鐘、6美元的成本，就可以成功重現攻擊，這也證明AI技術已大幅降低攻擊門檻，企業面臨的風險也大幅提高，可回應時間更大幅縮短。而一般民眾的家中，所使用的所有聯網設備，包含智慧監控攝影機、智慧電視、智慧冰箱等，其實也存在類似被入侵與監控的風險，同樣不可不防。

邱述琛建議，以往民眾可能只關注油、電、水、金融等關鍵服務，資安法亦將關鍵基礎設施業者納入管理範圍，但民以「食」為天，此次國外發生的案例已實證此類攻擊可能對社會造成一定程度之影響，未來政府在規劃提高關鍵民生資安防護與服務韌性時，可以納入參考。企業也應儘速檢視聯網設備或儀器的資安防護現況、生命周期及委外管理機制，才能確保安全。