宏達電響應文化部活動 XR創新科技應用走入南科

宏達電（2498）HTC響應文化部「文化，在我們回家的路上」系列活動，以 XR 創新科技結合海洋生態與在地文化，於科學園區展出多人走動式 VR 作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》。繼新竹科學園區展出獲得熱烈迴響後，作品將於11月21日至22日前進南部科學園區台南園區，帶領科技工作者與親子家庭化身海底探險員，透過沉浸式互動探索台灣海洋景觀與歷史記憶，感受科技與人文交融的獨特魅力。

化身海底探險員 透過 XR 科技探索海洋生態與在地記憶

《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》汲取沉浸式海洋體驗作品《theBlu》的創作精神與技術精髓，結合HTC在XR沉浸科技與互動體驗領域的技術實力，打造多人同步體驗的走動式 VR 旅程。參與者戴上 VR 頭戴式裝置後，即可化身海底探險員，跟隨機器人助手深入海洋世界，在虛實交織的空間中自由探索。

旅程中，觀眾將置身馬祖北海坑道與夢幻藍眼淚海域，穿梭珊瑚礁群與繽紛魚群之間，並潛入澎湖海底探訪二戰歷史沉船「淺香丸號」，感受彷彿伸手可及的海底景觀。小朋友還能化身守護海洋的夥伴，參與中華白海豚搜救任務，在遊戲互動中認識海洋保育的重要性。從壯闊海景到珍貴生態，HTC 透過 XR 沉浸科技與互動設計，將海洋文化、歷史場景及生態保育轉化為生動的探索旅程，讓大人與孩子都能擁有如同親身潛入海底世界般的難忘體驗。

新竹科學園區場廣受好評 11月21至22日即將於台南科學園區接力登場

繼新竹科學園區展出後，《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》將於11月21日至22日移師南部科學園區台南園區接續登場。由於體驗採多人走動式 VR 設計，每場可容納人數有限，讓參與者能在共享的虛擬空間中自由探索，與家人一同感受沉浸式海洋冒險的樂趣。

本次文化部「文化，在我們回家的路上」系列活動除HTC沉浸式VR體驗外，也規劃表演藝術、特色書市及親子共創活動，讓民眾在周末走進園區，不僅能感受科技帶來的奇幻海洋之旅，也能在藝術、人文與生活交會中，共度兼具知識、娛樂與文化體驗的家庭時光。

HTC持續拓展XR科技在文化藝術、教育與娛樂等領域的應用，透過沉浸式內容與創新互動形式，讓海洋生態與在地文化以更生動、貼近生活的方式呈現，為科技工作者與親子家庭帶來兼具知識、娛樂與文化意涵的體驗。