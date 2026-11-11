快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電響應文化部活動 XR創新科技應用走入南科

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）HTC響應文化部「文化，在我們回家的路上」系列活動，以 XR 創新科技結合海洋生態與在地文化，於科學園區展出多人走動式 VR 作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》。繼新竹科學園區展出獲得熱烈迴響後，作品將於11月21日至22日前進南部科學園區台南園區，帶領科技工作者與親子家庭化身海底探險員，透過沉浸式互動探索台灣海洋景觀與歷史記憶，感受科技與人文交融的獨特魅力。

化身海底探險員 透過 XR 科技探索海洋生態與在地記憶

《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》汲取沉浸式海洋體驗作品《theBlu》的創作精神與技術精髓，結合HTC在XR沉浸科技與互動體驗領域的技術實力，打造多人同步體驗的走動式 VR 旅程。參與者戴上 VR 頭戴式裝置後，即可化身海底探險員，跟隨機器人助手深入海洋世界，在虛實交織的空間中自由探索。

旅程中，觀眾將置身馬祖北海坑道與夢幻藍眼淚海域，穿梭珊瑚礁群與繽紛魚群之間，並潛入澎湖海底探訪二戰歷史沉船「淺香丸號」，感受彷彿伸手可及的海底景觀。小朋友還能化身守護海洋的夥伴，參與中華白海豚搜救任務，在遊戲互動中認識海洋保育的重要性。從壯闊海景到珍貴生態，HTC 透過 XR 沉浸科技與互動設計，將海洋文化、歷史場景及生態保育轉化為生動的探索旅程，讓大人與孩子都能擁有如同親身潛入海底世界般的難忘體驗。

新竹科學園區場廣受好評 11月21至22日即將於台南科學園區接力登場

繼新竹科學園區展出後，《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》將於11月21日至22日移師南部科學園區台南園區接續登場。由於體驗採多人走動式 VR 設計，每場可容納人數有限，讓參與者能在共享的虛擬空間中自由探索，與家人一同感受沉浸式海洋冒險的樂趣。

本次文化部「文化，在我們回家的路上」系列活動除HTC沉浸式VR體驗外，也規劃表演藝術、特色書市及親子共創活動，讓民眾在周末走進園區，不僅能感受科技帶來的奇幻海洋之旅，也能在藝術、人文與生活交會中，共度兼具知識、娛樂與文化體驗的家庭時光。

HTC持續拓展XR科技在文化藝術、教育與娛樂等領域的應用，透過沉浸式內容與創新互動形式，讓海洋生態與在地文化以更生動、貼近生活的方式呈現，為科技工作者與親子家庭帶來兼具知識、娛樂與文化意涵的體驗。

宏達電 文化部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

HTC以XR創新科技串聯海洋文化 多人走動式VR前進南科

文化部攜手 NSO 展現科技成果 「萬秀洗衣店」體驗 AI 音樂共創

文化部攜手NSO展現高齡科技成果 AI讓長輩故事化為樂章

捷克 ART*VR 影展 台灣五部作品盛大登場

相關新聞

超微新 EPYC 獲微軟、甲骨文採用 台廠搶攻網安與測試商機

超微11日宣布，第六代EPYC伺服器處理器SP7正式上市，搭載新處理器的系統已由主要伺服器廠商出貨，微軟Azure與甲骨文雲端基礎設施（OCI）也宣布採用。嵌入式產品則獲三星電子、立端（6245）及威強電（3022）等業者支持，應用從雲端AI延伸至製造測試與網路安全。

美光桃園新廠傳暫停 張善政：總裁承諾持續投資桃園

記憶體大廠美光科技桃園廠擴建計畫傳出暫停，桃園市長張善政今在市政會議開始前受訪提到，美光總裁已向他表示，桃園是美光在全世界非常重要的據點，公司絕對會非常重視並持續投資。至於市府召開的美光勞資協商會議，上周第二次會議仍無結論，第三次會議將於17日下午召開，他認為這是勞方決定是否支持資方紅利獎金方案的關鍵時刻。

東元攜GMI Cloud建置AI模組化資料中心 首期6.4MW、9個月快速交付

東元（1504）海外AI算力基礎建設傳出新斬獲，公司11日宣布攜手AI Cloud服務商GMI Cloud以及凱信數基（KSDI），於日本九州鹿兒島縣薩摩川內市打造AI模組化資料中心（MDC）。

冷凍櫃變烤箱…駭客攻擊走進日常生活 KPMG：民生設備成資安新破口

近日媒體報導，法國多家連鎖超市的冷凍溫控系統遭駭客遠端操控，冷凍櫃在數小時內異常升溫，造成食品報廢、門市營運受影響，更有消息傳出，法國有3處區域性血液庫的冷藏系統，也遭到類似攻擊。數月前美國軍方亦有多處基地接連發生類似案件，路透社也透露五角大廈目前正朝網路入侵方向展開調查。上述事件顯然並非以竊取資料或勒索贖金為目的，而是透過實體設備更改設定，進而破壞食品，影響正常社會運行，也證明了網路攻擊已由資訊系統擴大到企業營運場址，攻擊目標業擴大到一般民眾。

1座晶圓廠要3千種化學品 台積電侯永清：高鐵兩、三小時備齊是台灣優勢

台積電（2330）資深副總經理侯永清今日表示，台灣半導體產業能領先世界，不是只靠台積電一家公司單打獨鬥，而是過去30多年培育出的完整供應鏈。他也表示，一座2至3奈米晶圓廠，需要的化學品可能高達2,000-3,000種，只有台灣能做到，從設備到化學材料，都可以在高鐵距離兩三個小時內拿到。這是台灣非常強的競爭力。

持續研發、壯大生態鏈 台積電副總侯永清：台灣半導體未來仍將領先

全球掀起AI浪潮，台積電資深副總暨副共同營運長侯永清今日表示，AI往前走是趨勢，只要不出錯，研發持續往前推、壯大生態鏈，台灣在未來還是能在半導體產業保持領先，「半導體不是只靠一家公司，把合作做到極致，國外再怎麼做，都能維持領先地位。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。