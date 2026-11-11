1座晶圓廠要3千種化學品 台積電侯永清：高鐵兩、三小時備齊是台灣優勢

台積電（2330）資深副總經理侯永清今日表示，台灣半導體產業能領先世界，不是只靠台積電一家公司單打獨鬥，而是過去30多年培育出的完整供應鏈。他也表示，一座2至3奈米晶圓廠，需要的化學品可能高達2,000-3,000種，只有台灣能做到，從設備到化學材料，都可以在高鐵距離兩三個小時內拿到。這是台灣非常強的競爭力。

侯永清今日出席工總「第80屆工業節大會」，並以「AI浪潮下半導體產業的挑戰與機會」為題發表專題演講。他指出，台灣有幸在過去PC及智慧型手機產業發展過程中，累積電子製造及供應鏈基礎，因此能迅速掌握AI浪潮。今年全球半導體產值已超過1.6兆美元，甚至有機會達到1.7兆美元，產業結構也正出現轉變，帶來新的機會與挑戰。

侯永清強調，台灣過去30年累積完整的半導體產業生態系，從設備、化學材料到封裝測試，都是支撐產業競爭力的重要基礎。隨著AI推升先進封裝需求，台灣過去數十年建立的精密機械及製造基礎，也讓設備產業迎來進一步切入半導體供應鏈的成長契機。

他表示，2000年左右半導體產業主要由IBM等大型整合元件製造商主導，當時無廠半導體公司及系統廠商的占比不到兩成；如今無廠公司及系統廠商的重要性大幅提升，更須仰賴完整產業鏈協作，而這正是台灣的強項。

談到台灣半導體產業的未來機會，侯永清表示，台灣在半導體的邏輯製程上，持續保持優先，只要技術繼續領先、把供應鏈做強，相信能持續領先。最重要的是，台灣半導體不是靠一家公司單打獨鬥，而是靠著團隊合作。未來如果持續能跟全球夥伴合作，相信無論國外的技術如何突破，台灣都有望繼續保持領先。

侯永清指出，半導體產業目前約占台灣GDP的13%，台灣在晶圓製造及封裝測試領域居全球領先地位，IC設計產值也排名全球第二。不過，外界談到台灣半導體產業時，往往只聚焦台積電，實際上還有日月光等在全球供應鏈占有重要地位的企業。台灣過去30年持續耕耘，逐步建立涵蓋晶圓製造、封裝測試、設備及材料的產業生態系，未來要成為科技島，不能只依賴單一企業，而需要整個供應鏈共同支撐。

他以晶圓廠所需的化學品為例，一座先進半導體廠可能需要2,000至3,000種化學品，必須仰賴大量供應商共同配合。台灣的優勢在於，多數設備及材料供應商能在高鐵數小時交通範圍內取得，形成高度密集且反應快速的在地供應鏈，這種產業聚落與協作能力，是其他國家難以短時間複製的競爭優勢。

除了既有的材料與製造供應鏈，AI也正在為台灣設備產業帶來新的切入機會。侯永清表示，AI帶動先進封裝發展，對精密機械及設備提出更高要求，台灣過去數十年累積的機械製造基礎，有機會協助相關業者進一步進入半導體產業。目前台灣廠商在後段先進封裝設備的製造占比已超過20%，甚至達到25%，相較之下，前段製程設備的台廠占比約10%，顯示後段封裝已成為台灣設備業者可以積極布局的領域。

不過，侯永清也提醒，AI時代的設備競爭，不再只是單一機台的精密度或製造能力，而是必須進一步整合不同設備、軟體及系統，透過AI優化整體製程。目前台灣後段半導體設備業者在軟體及系統整合方面仍有不足，國際設備廠商也已看見相關商機，加速布局台灣。

為協助產業轉型，台灣半導體協會與工研院已共同推動相關計畫，由軟體公司協助設備業者導入數位化及系統整合，並建置線上平台，加速機械產業升級。侯永清認為，台灣若能持續強化設備與軟體整合能力，將有機會進一步提高在全球半導體供應鏈的不可取代性。

至於未來挑戰，侯永清指出，台灣半導體產業仍面臨電力、土地及人才等資源限制，尤其少子化使人才供給更加吃緊，除了鼓勵年輕人投入STEM領域、吸引海外人才，也必須思考如何運用AI提升生產力，讓有限的人力資源發揮更大效益。此外，全球供應鏈從過去的全球化分工轉向在地化布局，台灣更應持續擴大在地供應鏈，引進國際夥伴，避免過去30年累積的產業優勢逐漸流失。

他強調，台灣未來必須持續保持技術領先、強化在地供應鏈、降低能源脆弱性、培育及吸引國際人才，並加強智慧財產權保護與資安防護。尤其電網穩定及綠電供應，是半導體產業持續擴張、符合全球ESG要求的重要課題。唯有讓整體生態系持續壯大，台灣才能在AI帶動的半導體新一波競爭中，維持長期領先地位。