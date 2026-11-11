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持續研發、壯大生態鏈 台積電副總侯永清：台灣半導體未來仍將領先

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台積電資深副總侯永清表示，台灣在未來還是能在半導體產業保持領先。聯合報系資料照
台積電資深副總侯永清表示，台灣在未來還是能在半導體產業保持領先。聯合報系資料照

全球掀起AI浪潮，台積電資深副總暨副共同營運長侯永清今日表示，AI往前走是趨勢，只要不出錯，研發持續往前推、壯大生態鏈，台灣在未來還是能在半導體產業保持領先，「半導體不是只靠一家公司，把合作做到極致，國外再怎麼做，都能維持領先地位。」

工總今舉行第80屆工業節慶祝大會，邀請侯永清以「AI浪潮下半導體產業的挑戰與機會」為題發表專題演講。

侯永清表示，台灣在晶圓製造、封裝測試領域的產值均居全球第一，IC設計則位居全球第二，完整的產業分工與供應鏈合作，成為持續成長的重要基礎。

侯永清指出，半導體產業產值占台灣GDP（國內生產毛額）約13%，占出口比重33%，而台灣的半導體不只有台積電，而是很多公司在過去30年來默默耕耘，打造很強的生態鏈，且台灣人才的素質，除了聰明、勤勞以外，還很願意與人合作，這不是其他國家人才能做到的，合作的DNA是台灣隱形的競爭優勢。

但侯永清也說，台灣開始扮演全球半導體主要提供者，電力、土地、人才的壓力就來了，特別是人才在生育率下降的現在，除了要鼓勵國外人才來台灣深耕，還要利用AI補足人力缺口、降低需求。

侯永清指出，過去在全球化的浪潮下，台灣借用全世界的力量在建立生態鏈，但現在還是要持續變成台灣的優勢，即使不得不到外面去，但是要持續壯大在台灣的生態鏈，不要淡化過去建立的優勢。

侯永清表示，技術的領先是最重要的，唯有技術領先才有辦法談其他，具備談判的籌碼，否則落後就只能被追著打。因此生態鏈的夥伴要繼續往前走，讓競爭對手跟不上，而除了保持生態鏈優勢，更要鼓勵大家一起加入生態鏈，生態鏈越強，別人越無法取代。

侯永清強調，企業必須要跟上AI潮流，否則會被超越甚至取代，現在很多企業用了AI也看到好處，但如何使用AI但不被失控等壞處傷到，就要很謹慎，企業必須要先了解AI，且要有方法管控，不能給予AI Agent（代理人）系統權限，要謹慎不能放任。

對於能源問題，侯永清表示，過去只談到電力夠不夠，現在更要強調電網的穩定性，以及綠電使用的藍圖，台灣國土小，能否有充足綠電能夠符合國外廠商對ESG要求，這是很大的挑戰。

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