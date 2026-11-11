HTC以XR創新科技串聯海洋文化 多人走動式VR前進南科

宏達電（2498）響應文化部「文化，在我們回家的路上」系列活動，以 XR 創新科技結合海洋生態與在地文化，於科學園區展出多人走動式 VR 作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》。

宏達電表示，繼新竹科學園區展出獲得熱烈迴響後，作品將於11月21日至22日前進南部科學園區台南園區，帶領科技工作者與親子家庭化身海底探險員，透過沉浸式互動探索台灣海洋景觀與歷史記憶，感受科技與人文交融的獨特魅力。

宏達電指出，《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》汲取沉浸式海洋體驗作品《theBlu》的創作精神與技術精髓，結合 HTC 在 XR 沉浸科技與互動體驗領域的技術實力，打造多人同步體驗的走動式 VR 旅程。參與者戴上 VR 頭戴式裝置後，即可化身海底探險員，跟隨機器人助手深入海洋世界，在虛實交織的空間中自由探索。